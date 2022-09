Niña de 12 años decidió terminar con su vida tras sufrir de bullying en colegio de Bogotá

Una niña de 12 años, identificada como Valery Sofía, se quitó la vida tras la angustiante situación por la que pasaba debido a que sus compañeros de clase le hacían constante bullying, en un colegio ubicado en el sur de Bogotá.

Según los padres de la menor, ya los había alertado en tres oportunidades de que estaba siendo víctima de matoneo, además, habría informado antes de su fallecimiento que desde febrero de este año compañeros la agredían sin compasión alguna.

Publicidad

Los padres de la menor manifestaron que hicieron una denuncia ante las directivas del colegio, pero estas hicieron caso omiso y no prestaron la atención adecuada a las alertas de los acudientes.

Tras tanta presión y abuso, finalmente Valery Sofía tomó la decisión de quitarse la vida, causando conmoción, un gran dolor y dudas por parte de sus padres ante tan trágico suceso.

“Hacemos la denuncia para el caso de mi hija no quede impune. La institución educativa no brindó el apoyo a tiempo, hicimos el respectivo denuncio en el colegio en tres oportunidades y no hicieron nada” manifestó el padre de Valery.

Por el momento, las autoridades y la Secretaria de Educación, permanecen llevando a cabo la investigación de lo ocurrido en el colegio y el manejo que le dio la institución educativa distrital al caso, con la intención de buscar los responsables de que dicha tragedia transcurriera.

Publicidad

Por el momento, los entes pertinentes se mantienen haciendo una ardua labor para dar con los responsables de que la menor de 12 años tomará la decisión de quitarse la vida, causando gran impacto en la institución educativa y en los medios locales.

Te puede interesar:Lokillo casi se hace echar del programa al revivir Kalle La Jeta 😅 - La Kalle

Publicidad

Escucha el podcast de farándula y entérate de los chismes más sonados