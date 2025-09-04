Papá de Valeria Afanador confiesa dato que no han tenido en cuenta; una persona o un perro

El caso de Valeria Afanador ha marcado profundamente a su familia y a toda la comunidad de Zipaquirá. La niña fue hallada sin vida en el río Frío, ubicado muy cerca de la institución educativa donde adelantaba sus estudios, un hecho que ha dejado más preguntas que respuestas.

Manuel Afanador, padre de la menor, relató en una entrevista cómo han sido estos días llenos de dolor y las decisiones que tomó después de lo ocurrido, especialmente respecto a sus otros tres hijos que también estudiaban en el mismo colegio.

Según explicó, la familia atraviesa un proceso devastador. “Son momentos muy duros. Los hermanitos de Valeria están en una situación difícil, expresan que querían abrazarla y que no querían ser cinco, sino seis, como era nuestro núcleo familiar”, dijo conmovido a Caracol radio.

El padre recordó que hasta el último momento mantuvo la esperanza de encontrar a su hija con vida. Sin embargo, el desenlace fue inesperado y doloroso para todos. A pesar del dictamen preliminar de Medicina Legal, que indicó que Valeria falleció por ahogamiento, Manuel insiste en que aún quedan aspectos por esclarecer.

Dura decisión del papá de Valeria Afanador

En cuanto a la relación con la institución educativa, Manuel explicó que por indicación familiar la comunicación quedó en manos del abogado Julián Quintana, quien asumió el manejo jurídico del caso. “Precisamente por los temas penales que vendrán, dejamos que el doctor Quintana lleve toda la comunicación. Nosotros nos alejamos del colegio”, señaló.

Esa distancia no solo es jurídica, también personal. Manuel confirmó que sus otros dos hijos ya no continuarán estudiando allí. “Por eso los niños no van a estudiar más en el colegio”, aseguró.

Papá de Valeria Afanador confiesa dato que no han tenido en cuenta

En diálogo con Caracol Radio, Manuel Afanador insistió en que la investigación no puede cerrarse solo con la versión de un accidente. Para él, hay detalles que refuerzan la hipótesis de que alguien pudo estar detrás de lo ocurrido. “Ella asienta como a alguien que la está llamando. Se ha dicho que salió detrás de un perro, pero mi hija era muy inteligente y medía riesgos”, recalcó.

La familia, además, decidió cortar por completo el vínculo con la institución educativa. Manuel reiteró que el tema está en manos del abogado Julián Quintana y que, por seguridad y tranquilidad, sus hijos no volverán a ese colegio. Sin embargo, dejó claro que seguirán exigiendo respuestas y claridad sobre lo que realmente pasó con Valeria en sus últimos minutos de vida.

