Pareja LGBTI denuncia discriminación de reconocida clínica en Medellín

Hace algunos días se conoció la denuncia que hicieron dos mujeres, las cuales son pareja homoparental, es decir, ejercen la paternidad de un menor siendo del mismo sexo en igualdad de condiciones. Pero al parecer tuvieron un altercado en una reconocida clínica de Medellín .

Se trataría de La Fundación Clínica Noel, ubicada en el famoso barrio El Poblado, la cual está en el centro de la polémica por presuntamente discriminar a una apareja homosexual , la cual conforma una familia hace nueve años.

Mónica Gómez y Luisa Gómez, serían las víctimas de la situación, quienes son madres de un pequeño, razón por la cual han acudido al médico a citas médicas con especialistas para el niño y es allí cuando han tenido las controversiales respuestas.

Según una de ellas, todo ocurrió cuando llevaron a su hijo a cumplir una cita con un fonoaudiólogo: “El doctor preguntó quién de las dos es la mamá del niño. Le respondimos que él tiene dos mamás. Pero para el médico solo había una mamá, la biológica, y lo decía delante de mi hijo. Él se asustó mucho porque no entendía qué estaba pasando”.

De acuerdo a las mujeres, tuvieron una reunión con la gerente de la clínica en su oficina, la cual conocían bien, ya que no sería la única vez que vivieron una situación similar en el centro asistencial.

Al parecer En julio de 2022 consultaron por una atención urológica, pero durante el chequeo vivieron por primera vez el supuesto acto discriminatorio: “Luisa, quien es la madre no gestante, fue con nuestro hijo, y estando allá le empezaron a preguntar datos personales del niño, que sabemos que por temas médicos se hace, y ella manifestó que la madre gestante era yo, pero que el niño tenía dos mamás. Y entonces el médico le dijo: ¿cómo así? No, no, no. Mamá solo hay una y es la biológica”.

La clínica informó que su personal médico y demás trabajadores han asistido a diferentes charlas y capacitaciones en este tipo de temas.

