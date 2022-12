¿Puede alguien infiel PERDONAR una infidelidad?

¿Si tú fuiste infiel, perdonarías la infidelidad de tu pareja? Según una encuesta reciente a miembros de Ashley Madison, plataforma digital para infieles, parece que la respuesta es sí. Quizás aquellos que ya están involucrados en una aventura muestran más empatía porque entienden los desafíos de la monogamia, pero parece que el mayor motivador para su mentalidad perdonadora es que no ven el lado positivo de terminar su vida familiar cuando están en matrimonio feliz.

Más de la mitad de los hombres (59%) y las mujeres (51%) que respondieron a la encuesta dicen que es más probable que perdonen a su pareja si llegaran a ser infieles, a que su pareja los perdone a ellos.

Muchas veces las personas son infieles para llenar algo que falta, pero su intención no es necesariamente salir de su matrimonio o abandonar su vida hogareña. Entonces, si los roles cambiaran y descubrieran que su pareja los está engañando, los datos sugieren que los infieles están más equipados para lidiar con la infidelidad y abordarla con una actitud más mesurada.

Para obtener más información sobre el tema, se les preguntó a los miembros cómo se sentirían si su pareja los engañara. Una vez más, más de la mitad (53%) indicó una mentalidad más perdonadora, ya que el 20% dijo que les dolería pero lo entenderían, el 17% dijo que no les gustaría pero que se quedarían con ellos, y el 16% dijo que no les importaría. Además, el 20% indicó que no estaban seguros de cómo se sentirían.

"Muchas veces los divorcios no son deseables, pero con tendencias como el micro engaño que difumina aún más las líneas de la monogamia, es potencialmente más fácil nunca alcanzar una relación fiel", dice Víctor Hermosillo, director de comunicaciones de Ashley Madison para Latinoamérica.

"Muchos de nuestros miembros aún aman mucho a sus parejas, y sus matrimonios son felices. Así que queremos proporcionarles las herramientas que necesitan para cumplir todos sus deseos, siempre con mucha discreción para que sus actividades extramatrimoniales permanezcan sin descubrir y su matrimonio se quede intacto”.

Las razones para engañar son diferentes para todos, y también las razones por las que la gente se queda después de que sucede. Cuando se les preguntó cuáles serían las principales razones para no divorciarse de una pareja que los engañó, el 26% de los hombres dijeron que no querrían que sus hijos pasaran por eso.

En un segundo plano, el 25% de los hombres dijeron que todavía amaban a su pareja, mostrando una buena disposición para superar las caídas que está teniendo la relación y siempre tomando en cuenta el panorama general.