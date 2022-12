¿Reconciliación? Tremendos MENSAJITOS entre Lina Tejeiro y Andy Rivera

Andy Rivera y Lina Tejeiro son una de las parejas más recordadas, desde que anunciaron su ruptura muchos seguidores expresaron su tristeza.

Se han mantenido distantes, pero al parecer, nunca han perdido contacto del todo. Prueba de ello, la buena relación de Lina con su exsuegro o su trato en redes sociales.

Sin embargo, últimamente han estado más ‘cerquita’ de lo normal, la noche del sábado se dieron like en sus fotografías y los emojis acompañaron de picardía una de ellas.

Tejeiro tuvo una 'cita' con Lokillo -en su show- y para asistir se fue como una diosa, tan bella estaba que su ex no se aguantó las ganas de darle like a su publicación.

Después fue ella la que dejó su corazoncito en una de las fotos del cantante, pero agregó un emoji. Inmediatamente, él respondió.

¡Sin duda, donde hubo fuego cenizas quedan! Muchos se atreven a opinar que la pareja está en plena reconciliación.



