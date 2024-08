Periodista fue drogado y robado en Bogotá por un conocido

La inseguridad en Bogotá sigue siendo un problema que preocupa a las autoridades y sobre todo a la Alcaldía, la cual prometió disminuir los robos en la ciudad y hasta el momento parece no haber podido contener la delincuencia desbordada que azota a muchos barrios.

En las últimas horas, se conoció el testimonio del periodista de Colprensa Dido Polo, quien denunció haber sido víctima de un robo por parte de una persona a la que al parecer conocía y que identificó como 'David', a quien por ahora recaen los hechos.

De acuerdo con Polo, salió el viernes 9 de agosto a altas horas de la noche de trabajar y antes de ingresar a su lugar de residencia decidió ir al conocido Parque de Los Hippies. Dicha persona se le acercó para hablar y le ofreció bebidas alcohólicas: "Yo estaba con mi celular y de repente llega, me pide una mechera y un filtro para hacer un cigarrillo de marihuana, le digo que no tengo y de igual manera, se sienta a mi lado. No lo vi malo en el momento, porque el parque estaba muy lleno. Posteriormente, llega con cervezas y yo me niego inicialmente, y luego entabla una conversación conmigo", indicó el periodista.

Al parecer, el periodista sintió confianza y accedió a tomar con esa persona, sin saber qué tiempo después, al parecer bajo los efectos de una droga, terminaría hurtándole sus pertenencias: "Así pasaron varias horas, hasta que me ofreció las cervezas que me gustan, y al principio no pasó nada, y luego me despedí; sin embargo, me ofreció otra cerveza, la cual ya estaba destapada, y la tomé con confianza, luego no recuerdo nada".

El periodista recuerda que esta persona lo golpeó y lo dejó votado. Su dispositivo móvil registró varías ubicaciones en el centro de Bogotá y finalmente en el Portal Tunal: "Me dio un par de patadas y empezó a correr. Luego me levanté del piso pese a que estaba mareado y lo perseguí, y luego comencé a vomitar y él ya se perdió. Tomé un carro, pero estaba muy confuso. Su objetivo era el celular, tenía mis documentos y mi dinero. Lo primero que hice fue entrar al WhatsApp web".

