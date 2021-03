Personas orinan y vomitan sangre por nuevo brote de extraña enfermedad en Nigeria

Unas 30 personas fueron hospitalizadas, después de haber contraído una extraña enfermedad en Nigeria y otras más están esperando a que el Gobierno las ayude porque no tienen los recursos para ser atendidos.

Las víctimas son de seis aldeas del área del Gobierno local de Rogo en el estado de Kano, ubicado a 136 kilómetros de la ciudad. Hasta el momento, más de 50 personas han contraído la extraña enfermedad, así lo confirmó un residente de Gwangwan Gabas.

Y aunque curanderos locales y tiendas de medicamentos han ayudado a los aldeanos, no es suficiente ya que no saben cómo atender la emergencia. Por eso, los habitantes de estas aldeas se quejan y afirman que no han recibido suficiente ayuda por parte del Gobierno.

Así lo dijo un aldeano: “Llevamos a no menos de 30 personas al Hospital General de Rogo, un día después del brote”, dijo Muhammad Tukur. “Hasta ahora, solo una persona ha muerto como resultado del brote. La mayoría de las víctimas de la enfermedad se han quejado y gastado mucho dinero debido a la enfermedad”.

Por su parte, Shehu Adamu, habitante de Gangare, dijo que dos de sus hijos se han visto afectados por la extraña enfermedad y ha gastado más de 20.000 nairas (USD 52) en el hospital para que su familia reciba un tratamiento a pesar de que está pasando por una situación económica difícil.

Publicidad

El Gobierno ya se pronunció y aclaró que no hay vínculo entre la reciente enfermedad y el coronavirus . Aunque el Ministerio de Salud del estado tampoco ha declarado de que enfermedad se trata y que la causa.

Por ahora, solo confirmaron el hecho de que hay 13 áreas del Gobierno local, incluidos ocho consejos metropolitanos contagiados. Asimismo, afirmó que los síntomas que han presentado los habitantes, son sangre en la orina, vómitos, debilidad, diarrea, fiebre y mareos.

Cabe mencionar que el Gobierno del estado de Kano confirmó la muerte de tres personas y otras 284 hospitalizadas después de beber agua de un cementerio cercano, además de comprobar que estas personas también consumieron bebidas con sabor a polvo vencidas.