Polémica por patrullera que cachetea a menor en plena calle; todo quedó en video

Un hecho registrado en video está sacudiendo a Barranquilla y generando indignación en todo el país. En las imágenes, captadas por un testigo desde un andén, se ve claramente cómo una patrullera de la Policía Nacional le propina una cachetada a un menor de edad, según testigos, durante una requisa en plena vía pública.

Todo ocurrió en la mañana del lunes 26 de mayo, en un barrio popular de la ciudad, y desde entonces el video no ha parado de circular en redes.

El joven, que empujaba una carretilla en lo que parecía ser una jornada cualquiera, fue abordado por los uniformados en medio de un operativo.

Hasta el momento, no hay claridad sobre las razones por las cuales la patrullera decidió actuar de manera violenta. Según relatan algunos vecinos que presenciaron la escena, el menor no estaba mostrando resistencia ni había motivo evidente para recibir ese golpe.

El silencio de la Policía aumenta la indignación

En el clip también se observa que, tras propinar la bofetada, la patrullera se sube rápidamente a una moto junto a otro agente y se marcha del lugar, dejando al menor confundido y a la comunidad en estado de furia.

Los gritos de los presentes no se hicieron esperar. Varias personas le reclamaron en voz alta a los policías que seguían en el lugar, exigiendo una explicación por lo que acababa de ocurrir frente a todos.

Desde que el video comenzó a hacerse viral, los comentarios en redes no han cesado. Usuarios exigen una respuesta inmediata por parte de las autoridades, señalando que no es la primera vez que se registran este tipo de excesos. La mayoría de los mensajes en plataformas como Twitter, Facebook e Instagram coinciden en un punto: el uso desproporcionado de la fuerza contra menores de edad no puede seguir pasando como si nada.

Hasta la fecha, la Policía Nacional no ha emitido ningún comunicado oficial ni ha explicado si tomará alguna medida respecto al comportamiento de la patrullera. Tampoco se ha aclarado si se abrirá una investigación interna o si la uniformada involucrada será suspendida mientras se esclarecen los hechos.

Una cachetada que destapó el malestar

Lo que parecía ser una jornada de rutina se convirtió en el detonante de una polémica que pone nuevamente en el centro del debate la relación entre la fuerza pública y los ciudadanos. La falta de explicaciones, sumada al silencio institucional, ha dado pie a todo tipo de especulaciones. Muchos internautas se preguntan si este tipo de acciones ocurren con frecuencia pero no siempre quedan grabadas.

Por ahora, lo único cierto es que la grabación continúa circulando, alimentando la presión ciudadana para que se tomen medidas. Las autoridades están en la mira. La ciudadanía está esperando que alguien dé la cara y diga qué fue lo que realmente ocurrió y si el joven era menor de edad realmente.

