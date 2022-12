Por estas RAZONES WhatsApp podría eliminar tu cuenta ¡Ciudado!

El sistema de mensajería instantánea más usado del mundo tiene reglas muy estrictas que los usuarios deben respetar, si es que quieren conservar su cuenta. Al no hacerlo, la aplicación está en todo el derecho de eliminarlos de sus bases y sin dar aviso previo.





Cuando abres una cuenta en WhatsApp, la aplicación te pide que leas los términos y condiciones, y sabemos que no te tomaste esa molestia.

Empecemos:





1. Si te bloquean muchas veces: Los números que hayan sido bloqueados por varias personas en periodos cortos de tiempo serán vistos como sospechosos por las autoridades del servicio, pues suponen es un usuario indeseado por muchos.





2. Si envías mensajes a desconocidos: No escribas mensajes a números que no has agregado en la agenda de tu celular, hacer esto llama la atención de WhatsApp pues no es común que le escribas a remitentes desconocidos.





3. Crear muchos grupos: Los grupos en este chat están de moda. Sin embargo, crear grupos con contactos desconocidos es sumamente sospechoso para la aplicación y creerán que estás generando Spam que hace referencia a los mensajes no deseados o no solicitados.





4. Enviar el mismo mensaje a demasiados contactos: Otro caso considerado como Spam, algo que no le gusta mucho a WhatsApp.



5. Si WhatsApp sospecha de ti: Misteriosamente la aplicación puede ponerte el ojo encima por mera sospecha de que has roto algún termino de servicio.





Si eres de esos que les encanta enviar mensajes a mansalva por WhatsApp, cuidado porque te pueden estar “observado”.