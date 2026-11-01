Alerta sanitaria en el Valle por dos casos de malaria provenientes de África

La confirmación de dos casos importados de malaria en Palmira, Valle del Cauca, llevó a las autoridades sanitarias a intensificar la vigilancia epidemiológica en el departamento.

Los pacientes, procedentes de países africanos, llegaron al municipio con diagnóstico confirmado de esta enfermedad. Según el reporte oficial, uno permanece hospitalizado en una clínica de alta complejidad, mientras que el otro falleció debido a complicaciones asociadas a la infección.

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La situación activó los protocolos de seguimiento e investigación por parte de la Secretaría de Salud departamental, que adelanta verificaciones para conocer las condiciones epidemiológicas relacionadas con ambos pacientes. Las autoridades también trabajan en coordinación con entidades nacionales para evaluar posibles riesgos adicionales para la salud pública.

Malaria en Palmira: un paciente permanece hospitalizado y otro falleció

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Uno de los aspectos más relevantes del reporte es el desenlace diferente de los dos casos identificados. Mientras una persona recibe atención médica en una institución de alta complejidad del departamento, la segunda falleció por malaria complicada, de acuerdo con la información entregada por las autoridades.

Un funcionario de la Secretaría de Salud del Valle explicó la situación y pidió tranquilidad a los habitantes del departamento: “Uno de ellos está hospitalizado en una clínica de alta complejidad del departamento, recibiendo la atención necesaria. La otra persona se confirmó su fallecimiento por malaria complicada. Queremos dar un parte de tranquilidad a los vallecaucanos. Que desde el Gobierno Departamental, a través de la Secretaría de Salud, estamos comprometidos en garantizar la salud pública del departamento”.

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La procedencia de los pacientes es un elemento central en la investigación. Ambos llegaron desde países africanos y sus diagnósticos llevaron a las autoridades a reforzar las labores de vigilancia para establecer las circunstancias epidemiológicas de cada caso.

Por ahora, la información oficial identifica los episodios como importados. La Secretaría de Salud concentra sus esfuerzos en el seguimiento de los pacientes y en las verificaciones necesarias para determinar si existe algún otro factor de riesgo que deba ser atendido.

Malaria: autoridades investigan contactos y entornos de los pacientes

Además de la atención clínica, la investigación epidemiológica de campo contempla el seguimiento a las personas que pudieron tener contacto con los pacientes y la inspección de los entornos relacionados con los casos.

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Estas labores permiten recopilar información sobre las condiciones en las que se presentaron las infecciones, identificar posibles riesgos y adelantar las comprobaciones correspondientes. El propósito es establecer si existe alguna situación adicional que requiera intervención sanitaria.

La vigilancia no se limita al reporte de los diagnósticos. También incluye la revisión de los contactos y las condiciones epidemiológicas alrededor de cada paciente, como parte de los protocolos activados tras la confirmación de la malaria en Palmira.

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En ese sentido, las autoridades departamentales mantienen el seguimiento de los dos episodios y avanzan en las investigaciones para contar con información más completa sobre las circunstancias relacionadas con ambos casos.

Malaria en el Valle: Gobernación trabaja con el Ministerio de Salud y el INS

La respuesta institucional también incluye la articulación entre la Gobernación del Valle del Cauca, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud (INS).

De acuerdo con la información entregada por el Gobierno departamental, esta coordinación busca avanzar en las verificaciones analíticas necesarias y descartar la presencia de otras enfermedades de interés en salud pública.

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Mientras se desarrollan estos procedimientos, la Secretaría de Salud continúa con las acciones de vigilancia epidemiológica y seguimiento a los contactos y entornos de los pacientes.

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La confirmación de estos dos casos importados de malaria mantiene la atención de las autoridades sanitarias sobre Palmira y el departamento. Por ahora, el trabajo institucional se concentra en completar la investigación, verificar las condiciones relacionadas con los pacientes y determinar si existe algún riesgo adicional para la población vallecaucana.