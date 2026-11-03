¿Para qué sirven los bioestimuladores de colágeno? Una cirujana estética lo explica

Karen Quevedo, reconocida especialista en medicina estética, explicó cómo funcionan los bioestimuladores de colágeno, tratamientos que utilizan sustancias como el ácido poliláctico para estimular la producción de esta proteína y mejorar la firmeza de la piel. La doctora abordó este procedimiento durante una entrevista en El Klub de La Kalle.

Durante la entrevista, la especialista también abordó las tendencias actuales en tratamientos estéticos mínimamente invasivos y destacó la importancia de cuidar la salud de la piel de manera responsable.

Publicidad

Puedes leer: ¿Ácido Hialurónico sí o no? Cirujana estética habla de las consecuencias de los excesos



Uno de los temas centrales fue el uso de los bioestimuladores de colágeno, tratamientos inyectables que buscan estimular la producción natural de esta proteína, cuya cantidad disminuye progresivamente con el paso de los años.



¿Qué son los bioestimuladores de colágeno?

De acuerdo con la explicación de la doctora Karen Quevedo, uno de los productos utilizados con este propósito es Sculptra, cuyo componente principal es el ácido poliláctico. La especialista describió este compuesto como "una molécula que dejamos debajo de la piel".

Publicidad

A diferencia de los rellenos convencionales, que buscan aportar volumen o modificar determinados contornos, los bioestimuladores tienen como objetivo activar una respuesta del organismo para favorecer la producción de colágeno. De esta manera, sus efectos se desarrollan progresivamente y no corresponden a un cambio inmediato.

Asimismo, Quevedo señaló que estas sustancias están diseñadas para ser reabsorbidas por el organismo con el tiempo.

Publicidad

¿Cuáles son los beneficios de los bioestimuladores de colágeno?

Al explicar los efectos de este tratamiento, la doctora destacó que su principal mecanismo de acción consiste en estimular la producción de colágeno y elastina, proteínas relacionadas con la firmeza y la elasticidad de la piel.

Entre los beneficios que mencionó durante la entrevista se encuentran:

Publicidad

Mejora de la calidad de la piel: puede favorecer la firmeza y la apariencia de los tejidos.

puede favorecer la firmeza y la apariencia de los tejidos. Efecto tensor progresivo: según la especialista, una aplicación adecuada y estratégicamente planificada puede generar un efecto lifting sutil.

según la especialista, una aplicación adecuada y estratégicamente planificada puede generar un efecto lifting sutil. Tratamiento de la flacidez: puede utilizarse para abordar la pérdida de firmeza en zonas como el cuello y la papada, de acuerdo con la valoración de cada paciente.

¿Cuánto tardan en verse los resultados y cuánto cuesta el tratamiento?

Respecto a los tiempos de respuesta, la doctora Karen Quevedo explicó que los resultados no son inmediatos, ya que el organismo necesita tiempo para producir nuevo colágeno. Según indicó, este proceso puede tardar al menos tres meses en hacerse evidente.

Publicidad

La especialista también señaló que el efecto del producto puede mantenerse durante cerca de un año. Sin embargo, la frecuencia de aplicación depende de las condiciones de cada paciente y debe establecerse mediante una valoración médica. En algunos casos, comentó, puede contemplarse una aplicación anual o hasta dos durante ese periodo.

En cuanto al precio, Quevedo advirtió que los bioestimuladores de colágeno son tratamientos costosos y que su valor puede superar el millón de pesos o rondar esa cifra por aplicación. Por ello, recomendó desconfiar de promociones excesivamente económicas que circulan en redes sociales.

Finalmente, la doctora reiteró que estos procedimientos deben ser realizados por profesionales médicos capacitados, en establecimientos habilitados y después de una valoración individual. La revisión de los antecedentes y las condiciones de salud de cada persona es fundamental para reducir riesgos y determinar si el tratamiento es adecuado.

Mira también: