¿Se alargan las vacaciones en colegios? esto es lo que durará el paro de maestros

Colombia enfrenta un nuevo paro nacional este 12 de junio y en esta oportunidad es por parte de los profesionales de la educación que anunciaron una asamblea permanente, en rechazo al proyecto de ley estatutaria de educación que avanza su curso en el Congreso y que el Gobierno de Gustavo Petro busca aprobar en último debate.

La decisión fue anunciada por el principal sindicato de maestros de Colombia, Fecode (Federación Colombiana de Educadores), que se declaró en paro luego de una junta desarrollada el lunes 10 de junio.

Tras la decisión, el paro nacional permanente inició este miércoles 12 de junio con varias actividades sindicales que incluyen principalmente la movilización de docentes tanto regionales como nacionales.

Asimismo se publicó una agenda de actividades que se desarrollarán durante los próximos días en relación al paro permanente y en búsqueda de que sean atendidas las inconformidades que tienen los maestros en cuanto al proyecto de Ley estatutaria que va, según Fecode, en contravía de los derechos humanos.

¿Paro de maestros adelanta las vacaciones en colegios?

Debido a que el primer cese de actividades se da a solo tres días de iniciar las vacaciones de mitad de año en colegios públicos, surgen varias inquietudes por parte de padres de familia que cuestionan si los estudiantes ya iniciaron sus vacaciones adelantadas desde el martes 11 de junio y no desde el lunes 17, como se tenía establecido por calendario.

Sobre este punto aún es incierta la respuesta debido a que aunque hay un anuncio oficial por parte de Fecode, los docentes sindicalizados tienen la libertad de decidir individualmente si entran o no a la jornada de paro nacional.

Pues en La Kalle conocimos que el hecho de que el mayor sindicato anuncie cese de actividades, esto no garantiza que no haya clase en todos los colegios, debido a que hay docentes que por distintas razones no participan de las movilizaciones y continúan asistiendo a cumplir horario en los planteles educativos.

Una fuente perteneciente a los maestros del Distrito afirmó a La Kalle que hay colegios en los que se les obliga a los docentes a reponer las horas y clases perdidas durante las actividades de paro, razón por la que algunos de ellos prefieren no sumarse a las marchas y dictar clases para que después no les toque reponer esos días, posiblemente en vacaciones.

Es por esto que en varios colegios públicos se desarrollarán clases normalmente en medio de la jornada de marchas por parte de sindicatos de la educación.

