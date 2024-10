Se conocen más detalles de muerte del ciclista Marlon Pérez; responsable sería un conocido

El deporte colombiano sigue conmocionado por la dolorosa partida del ciclista olímpico Marlon Pérez, quien perdió la vida en circunstancias violentas en El Carmen de Viboral, Antioquia. A medida queavanzan las investigaciones, nuevos datos han salido a la luz, y todo apunta a que el responsable de su muerte sería un conocido del ciclista, identificado como alias 'Barbas'.

Una carrera llena de logros

Marlon Alirio Pérez Arango nació el 10 de enero de 1976 en Támesis, Antioquia, y a lo largo de su carrera dejó una huella imborrable en el ciclismo colombiano e internacional. Fue un atleta destacado, quien debutó profesionalmente en el año 2000 con el equipo Selle Italia. Su talento lo llevó a competir en tres ediciones del Giro de Italia y en tres Juegos Olímpicos, además de obtener el campeonato mundial junior de ciclismo de pista en 1994.

En una de sus últimas entrevistas para el programa "Otra parte de la historia" de Telemedellín, emitida el 15 de septiembre, Marlon compartió: "No me he podido bajar de la bicicleta", mostrando que su pasión por el ciclismo seguía viva. También confesó su deseo de continuar vinculado al deporte y recordó con orgullo sus logros en competencias internacionales.

¿Quién asesinó a Marlon Pérez?

El pasado 3 de octubre, el ciclista, de 48 años, fue encontrado sin vida tras haber compartido con un conocido en la noche de ese jueves. Según las primeras investigaciones, Marlon Pérez fue atacado con arma blanca luego de estar departiendo en un lugar público con un hombre apodado como 'Barbas'. El coronel Carlos Andrés Martínez, comandante de la Policía de Antioquia, confirmó que "hay videos que muestran a ambos juntos durante la tarde del incidente y luego saliendo hacia una vía pública".

Las autoridades señalan que después de compartir unos tragos, se habría originado una discusión entre el ciclista y su acompañante, lo que terminó en una riña con trágicas consecuencias. Marlon Pérez fue herido de muerte en el transcurso de esa disputa.

Investigaciones en curso

La Fiscalía General de la Nación está a cargo del caso y ha recopilado pruebas que incluyen videos y testimonios de los hechos. Alias 'Barbas', quien presenta heridas en la palma de su mano, fue trasladado a un centro asistencial y se encuentra bajo custodia policial. Sin embargo, las autoridades no lograron capturarlo en flagrancia, lo que ha generado cierta controversia. Hugo Jiménez, alcalde de El Carmen de Viboral, explicó que "aunque el sospechoso fue liberado, la fiscalía está activada y sigue trabajando para esclarecer los hechos".

Marlon Pérez al lado de Rigoberto Urán en el clásico de Urrao en el año 2002 /Foto: Instagram

Homenaje de Rigoberto Urán a Marlon Pérez

En las redes sociales de la marca de Rigoberto Urán 'GoRigoGooficial' se hizo una sentida publicación para despedir al ciclista.

Hoy despedimos con profunda tristeza a Marlon Pérez, un ciclista colombiano excepcional, gran apoyo durante la carrera de @rigobertouran y la clave para que llegara a Europa. Su pasión por el deporte y su entrega siempre serán recordadas. Publicación en Instagram de la marca de Rigoberto Urán

Las exequias del ciclista se llevarán a cabo este sábado 5 de octubre en el municipio de La Ceja, donde familiares, amigos y seguidores del deporte le darán el último adiós.

