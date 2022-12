Se hundió la reforma a la salud en el Congreso de la República

Al parecer el paro nacional y el descontento de las personas ha dado frutos, pues no se aprobó la reforma a la salud que pretendía convertir el sistema de salud en un negocio, según algunos congresistas.

El presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, José Ritter López, convocó por fin a todos los congresistas para votar a favor o en contra de la reforma a la salud, la cual fue presentada por el partido Cambio Radical y hundida luego de que la mayoría votaran en contra.

La votación fue así: en el Senado hubo 11 votos contra 2 y en Cámara 16 votos contra 3. Definitivamente, este fue otro de los logros de la ciudadanía como lo nombró la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

"Otra victoria ciudadana fruto de la movilización pública y pacífica que se ha adelantado en todo Colombia. Solo la presión ciudadana obligó a partidos tradicionales y congresistas a retirar su respaldo a ese atentado", dijo la mandataria a través de cuenta de Twitter.

Cabe recordar que este proyecto ya había sido rechazado por varios congresistas quienes habían enviado una carta dirigida a las comisiones séptimas conjuntas del Senado y Cámara de Representantes en donde se estaba tramitando el proyecto de Ley 10 de 2020, pidiendo el retiro de esta reforma.

De acuerdo con los funcionarios, porque este proyecto de ley no mejoraba los servicios de la salud, pues por el contrario, iba a convertir el sistema de salud en un negocio.

“El presente proyecto de ley no mejora el acceso a los servicios de salud, no soluciona el problema de deudas del sistema, profundiza el negocio de la salud por medio de oligopolios de intermediarios financieros y finalmente lleva a la privatización del sistema no solo en la inversión de los recursos, sino en la contratación de salud que realicen las entidades públicas”, habían expuesto los congresistas.

Por su parte, Jairo Cristo, representante del partido Cambio Radical dijo que ellos perdieron la batalla pero no la guerra.

“Creo que ganaron las redes sociales. Perdimos la batalla, pero no la guerra, seguiremos luchando por un mejor sistema”, expresó.