Sergio Vega, viudo de colombiana Paula Durán, nuevamente pierde a su pareja

La noticia ha caído como un balde de agua fría para quienes seguían de cerca la reconstrucción de la familia de Sergio Vega.

El hombre que conmovió al planeta por su entrega hacia Paula Durán en Estados Unidos, hoy vuelve a ser noticia por un quiebre sentimental.

Alejandra Salinas, la mujer que caminó a su lado durante el último año, confirmó que el proyecto de vida que compartían llegó a su fin, dejando a Sergio nuevamente en la soltería y al frente de su hogar sin una compañera.



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Lo que más ha llamado la atención de este desenlace es que no se trató de un acuerdo mutuo nacido del desgaste cotidiano. Fue la propia Alejandra quien, a través de sus plataformas digitales, reveló que la decisión de tomar rumbos distintos fue de Sergio.

“Hoy, por decisión de su papá, nuestros caminos se separan”, escribió la huilense, dejando claro que el santandereano optó por cerrar este capítulo amoroso, regresando a esa faceta de independencia que marcó su luto inicial,.

Para Sergio Vega, este cambio significa volver a un estado de soledad emocional en cuanto a pareja se refiere.

Tras la partida de Paula en enero de 2023, el país lo vio luchar por sus hijos en California, y luego celebró cuando, en marzo de 2024, decidió abrir su corazón nuevamente a Alejandra.

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Sin embargo, ese intento de "sanar heridas profundas" y formar una familia reconstruida no llegó a buen puerto, y hoy Sergio se concentra nuevamente, de forma exclusiva, en su rol como padre.

Alejandra Salinas, de 34 años y actual directora del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte en Pitalito, Huila, no ocultó el dolor que le produce este alejamiento.

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Para ella, la relación no solo implicaba un vínculo con Sergio, sino una conexión casi maternal con Julián, Juan José y Luciana (Gaby), los hijos que Sergio tuvo con Paula.

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Salinas, quien también es madre de una niña, describió la presencia de los pequeños Vega en su vida como un "milagro" y una "luz inesperada" que ahora se apaga en su cotidianidad.

Por su parte, el comportamiento de Sergio en redes sociales ha sido analizado minuciosamente por sus seguidores.

Recientemente, publicó un clip donde se le ve en una lancha, disfrutando del sol y el mar, acompañado de una frase que parece ser su nuevo mantra: “Volverás a sonreír y no es traición”.

Este mensaje ha sido interpretado como su forma de validar que, a pesar de los finales y de quedar solo una vez más, tiene derecho a buscar su propia paz y la de sus hijos sin cargar con sombras del pasado.

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El cierre de esta etapa deja a Sergio Vega bajo el escrutinio público, pues muchos se preguntan qué tan difícil es rehacer una vida familiar tras una pérdida tan mediática.

Mientras Alejandra se refugia en su natal Huila y en su trabajo profesional, Sergio asume el mando total de su casa, enfrentando el desafío de ser, una vez más, el único pilar emocional para sus tres hijos en esta nueva etapa de su vida.