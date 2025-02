¿Cómo activar en WhatsApp el punto verde para una mejor organización?

WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada en el mund o, ofrece una variedad de herramientas para mejorar la experiencia del usuario. Una de ellas es la opción de "Marcar como no leído", que añade un punto verde junto a las conversaciones seleccionadas, facilitando la organización de tus chats.

¿Qué significa el punto verde en WhatsApp?

El punto verde que aparece al lado de algunas conversaciones indica que has marcado ese chat como "No leído". Esta función es útil cuando abres una conversación pero no puedes responder de inmediato; al marcarla como no leída, el punto verde te servirá como recordatorio para volver a ella más tarde.

Cómo activar el punto verde en tus chats

Para utilizar esta función y mejorar la gestión de tus conversaciones, sigue estos sencillos pasos:



Abre WhatsApp en tu dispositivo. Mantén presionada la conversación que deseas marcar. Toca el ícono de tres puntos en la esquina superior derecha. Selecciona "Marcar como no leído".

Al hacerlo, aparecerá un punto verde junto a la conversación seleccionada, indicando que aún tienes mensajes pendientes por leer.

¿Cómo desactivar el punto verde de WhatsApp?

Si deseas eliminar el punto verde, simplemente ingresa a la conversación marcada y este desaparecerá automáticamente. También puedes mantener presionada la conversación, tocar el ícono de tres puntos y seleccionar "Marcar como leído".

Esta función es especialmente útil para recordar responder mensajes importantes o para gestionar conversaciones que requieren atención posterior. Al aprovechar esta herramienta, podrás mantener tus chats de WhatsApp organizados y asegurarte de no pasar por alto ninguna conversación relevante.

Beneficios de utilizar esta función

La opción de marcar chats como "No leídos" es especialmente útil para:



Recordar responder mensajes importantes: Si no puedes responder de inmediato, el punto verde te ayudará a recordar que tienes mensajes pendientes.

Organizar tus conversaciones: Te permite priorizar chats que requieren atención posterior, mejorando la gestión de tus comunicaciones.

Al aprovechar esta función, podrás mantener tus conversaciones de WhatsApp más organizadas y asegurarte de no olvidar responde r mensajes importantes.

