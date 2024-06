Siete trucos para sacarle el máximo provecho a tu teléfono inteligente

Desde hace años los teléfonos inteligentes se convirtieron en una extensión de nosotros mismos, facilitándonos la vida en innumerables maneras. Sin embargo, muchos usuarios no aprovechan al máximo las capacidades de sus dispositivos. Aquí te presentamos algunos hacks y trucos para teléfonos inteligentes que te ayudarán a optimizar su uso y sacarle el mayor provecho.

1. Ahorra batería de forma eficiente: uno de los mayores problemas que enfrentan los usuarios de teléfonos inteligentes es la duración de la batería. Para alargar su vida útil, activa el "Modo Ahorro de Energía". Además, reduce el brillo de la pantalla y desactiva las conexiones inalámbricas (Wi-Fi, Bluetooth, GPS) cuando no las estés utilizando. También es recomendable cerrar las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano y actualizar tus apps regularmente, ya que las versiones más nuevas suelen ser más eficientes en el consumo de energía.

2. Mejora tu conexión a internet: a veces, la conexión a Internet puede ser lenta e interrumpida. Para mejorar la señal Wi-Fi, asegúrate de estar lo más cerca posible del router y evita interferencias de otros dispositivos electrónicos. Si necesitas una conexión más estable en tu hogar, considera la posibilidad de usar un repetidor de señal Wi-Fi. Además, cambiar el DNS de tu conexión a uno más rápido, como los de Google (8.8.8.8 y 8.8.4.4), puede mejorar significativamente la velocidad de navegación.

3. Utiliza gestos y atajos: muchos teléfonos inteligentes tienen gestos y atajos que facilitan la navegación. En dispositivos Android, puedes habilitar gestos en la configuración del sistema para acceder rápidamente a funciones como la cámara o el asistente de Google. En iPhones, aprovecha la funcionalidad de "Back Tap" en los modelos más recientes, que permite asignar acciones específicas a toques en la parte trasera del dispositivo. Estos pequeños trucos pueden ahorrar tiempo y hacer tu experiencia más fluida.

4. Aumenta tu seguridad: la seguridad es primordial en el uso de teléfonos inteligentes. Activa la autenticación de dos factores (2FA) en todas las cuentas que lo permitan. Utiliza contraseñas fuertes y únicas para cada cuenta y considera el uso de un administrador de contraseñas para mantenerlas seguras. Además, es recomendable revisar y ajustar los permisos de las aplicaciones regularmente para asegurarte de que no accedan a más información de la necesaria.

5. Personaliza tu experiencia: personalizar tu teléfono puede hacerlo más funcional y agradable. Cambia los fondos de pantalla y los temas para reflejar tu estilo personal. En Android, puedes usar lanzadores de terceros como Nova Launcher para una personalización aún más profunda. En iOS, utiliza los widgets para tener la información que necesitas al alcance de tu mano y organizar tus aplicaciones en carpetas para un acceso más rápido.

Puedes personalizar tu teléfono de la forma que más te identifique y se acomode a tus necesidades /Foto: Lexica IA

6. Optimiza el almacenamiento: para evitar que tu teléfono se llene de datos innecesarios, utiliza aplicaciones de limpieza como CCleaner o Files by Google para eliminar archivos basura y duplicados. Almacena tus fotos y videos en la nube utilizando servicios como Google Photos o iCloud. Además, borra regularmente las aplicaciones que no uses y desactiva las descargas automáticas de medios en aplicaciones de mensajería para ahorrar espacio.

7. Aprovecha las funciones ocultas: finalmente, explora las funciones ocultas de tu dispositivo. En Android, el menú de desarrollador ofrece opciones avanzadas que pueden mejorar el rendimiento. En iPhone, el acceso guiado es perfecto para bloquear el uso del dispositivo a una sola aplicación, ideal para prestar tu teléfono sin preocupaciones.

Con estos hacks y trucos, podrás mejorar significativamente la eficiencia y funcionalidad de tu teléfono inteligente, haciendo tu vida diaria mucho más cómoda y productiva.

