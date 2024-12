Trabajadores a los que no les aplica subida del salario mínimo 2025

El presidente Gustavo Petro anunció recientemente que el salario mínimo en Colombia para el año 2025 será de 1.623.500 pesos, incluyendo el auxilio de transporte.

Este aumento, que representa un 9,5% respecto al salario de 2024, fue recibido con optimismo por muchos trabajadores, especialmente aquellos que ganan el salario mínimo. Sin embargo, no todos los trabajadores en Colombia se beneficiarán de este incremento.

A partir del 1 de enero de 2025, el nuevo salario mínimo será aplicable solo a aquellos trabajadores que perciben el salario mínimo legal vigente, que para 2024 se fijó en 1.300.000 pesos sin incluir el auxilio de transporte. Esto significa que aproximadamente tres millones de colombianos verán un incremento en su salario.

Este aumento es el resultado de unas negociaciones fallidas entre empresarios y representantes de los trabajadores, por lo que finalmente fue establecido por decreto, ya que las cifras iniciales no permitieron llegar a un acuerdo en la mesa de diálogo que se inició el pasado 25 de noviembre entre los ministerios de Trabajo y Hacienda.

Publicidad

¿A quiénes no les aplica el aumento del Salario Mínimo 2025?

Sin embargo, este incremento no será automático para todos los trabajadores en Colombia. Existen varios grupos que no verán reflejada esta subida en su salario.

Uno de los principales grupos excluidos son los empleados que ganan más de un salario mínimo, es decir, aquellos que devengan más de 1.300.000 pesos al mes en este 2024.

Anif ya tiene un aproximado de cuánto subirá el salario mínimo para el 2025 Foto: gettyimages.es

Publicidad

Aunque estos trabajadores pueden recibir un ajuste salarial, el incremento solo se llevará a cabo si se llega a un acuerdo entre los empleadores y los empleados, ya que no existe una legislación que obligue a las empresas a aumentar los salarios de quienes ganan más de un salario mínimo.

Otro grupo que no se beneficiará del aumento son aquellos trabajadores que tienen contratos por prestación de servicios. Este tipo de contratos, en los que los trabajadores no tienen una relación laboral directa con la empresa, no están sujetos a las mismas disposiciones que los contratos de trabajo regulares.

Los trabajadores independientes que laboran bajo este esquema no reciben el mismo tipo de beneficios que aquellos con contratos formales, como el ajuste en el salario mínimo.

Además de estos dos grupos, otros trabajadores que no se beneficiarán de la subida salarial son aquellos con contratos temporales o de corta duración, así como aquellos que laboran en sectores no regulados, como el empleo informal.

Publicidad

En estos casos, la falta de normativas claras para aplicar el aumento del salario mínimo deja a muchos colombianos sin la posibilidad de recibir este beneficio.

Es fundamental que los empleados que no se beneficien directamente de este ajuste busquen negociar con sus empleadores para asegurar una mejora en sus ingresos.

Publicidad

Puedes seguir viendo: El salario mínimo ideal es ¿el de Luxemburgo, el de Suiza, el de Colombia o el de Jhovanoty?