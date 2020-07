Luego de que le diagnosticaran cáncer, Aidalí Torres una mujer que se dedica a luchar diariamente para solventar a sus hijos se enteró que sus tres pequeños también padecen la misma enfermedad.

Tras tener que enfrentar diariamente la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, Aidalí ahora tiene que hacer frente a la situación que sufre con sus niños.

“No solo es la enfermedad mía, sino sobrellevar la enfermedad de ellos. Yo todos los días mantengo con dolores, a veces no me provoca levantarme de la cama para nada”, expresó la mujer en una entrevista con Noticias Caracol.

Se trata de un cáncer medular de tiroides y, aunque el tratamiento no es para nada fácil, se ven muy felices y fuertes a pesar de todo.

Jonatan Arias, esposo de la mujer, a veces no asiste al trabajo para atender a su amada familia.Sin embargo, le ha sido más complicado comprar los respectivos medicamentos. “Yo soy el único que trabajo. Acá en la casa me toca pagar arriendo, servicios y hay días que me toca dejar de trabajar por colaborar para conseguir los medicamentos”, afirmó el hombre.

Sus 3 pequeños tienen la edad de 4,8 y 12 años y no piensan separarse jamás, al contrario, siempre van a querer apoyarse.

Sus intenciones de viajar a Estados Unidos radican en cumplir con el sueño americano y recibir un tratamiento avanzado para superar el cáncer.