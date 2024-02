Video: atraco a ciclistas en el norte de Bogotá

En Bogotá, los ciclistas enfrentan un peligro cada vez mayor mientras transitan por las vías de la ciudad. Grupos de delincuentes armados han implementado tácticas cada vez más violentas para despojar a los ciclistas de sus pertenencias y dinero, golpeados o con lesiones graves por disparos a quemarropa.

Los casos más violentos se han concentrado en el norte de la capital y en la vía La Calera, donde los atracos han alcanzado niveles alarmantes. Según datos oficiales de las autoridades, se registra un robo de bicicleta cada 42 minutos en promedio en Bogotá.

En video quedó grabado uno de los incidentes más recientes ocurrido el pasado jueves, 8 de febrero, en horas de la madrugada, en la carrera 11 con calle 121, en el norte de Bogotá. Un grupo de ciclistas fue abordado por cuatro delincuentes que emplearon un nuevo modus operandi para perpetrar el atraco.

Carlos Ramírez, uno de los ciclistas afectados, relató lo que le suscedio en este violento incidente, “Trato de montar todos los días. A esa hora hay mucha gente. Atrás y adelante mío había muchas personas. En este punto exacto, como se ve en el video, no solo hay luz, sino que estoy rodeado de muchos ciclistas”.

También agregó que cuando iba en esa ruta y vio el montón gente pensó que se trataba de un trancón, lo que lo llevó a salirse de la cicloruta y meterse a la vía por donde van los carros, para tratar de adelantarse y que en un momento escucho al alguien que le decía “sigan sigan” y fue así como un sujeto se le abalanzó tumbándolo de la bicicleta.

“Y ahí, tendido en el piso, es cuando uno de los cómplices me dispara. Yo ya estaba en el piso y el tipo se me fue directamente y me disparó”, palabras publicadas en un post de la cuenta, Tubicicleta.com

Estos eventos han generado una gran preocupación entre la comunidad ciclista y las autoridades locales, quienes instan a tomar precauciones adicionales al circular por las vías de la ciudad.

