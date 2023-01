Video: desgarrador pedido de niño que visita la tumba de su papá: "Despiértese papito"

Por medio de las redes sociales se viralizó hace poco un desgarrador video en el que se ve a un niño rogarle a su papá muerto que se despierte.

En la filmación que dura algunos segundos se puede ver que el pequeño llegó hasta el cementerio en compañía de una persona quien lo estaba filmando. Luego de dar algunos pasos, a lo lejos alcanzó a ver la tumba de su papá y corrió hasta allí para darle besos y hacerle varios pedidos.

En repetidas oportunidades el niño en su inocencia le pidió a su papito que se levantara al mismo tiempo que le recordaba cuánto lo amaba. También señaló que en la lápida había un angelito y algunas flores que le habían dejado con anterioridad.

En el video se alcanza a escuchar al pequeño decir: "Papito, te amo mucho, papito. Despiértate, papito. Este es mi papá", al mismo tiempo que miraba con atención a la persona que lo grababa.

Aunque no hay mucho contexto de lo que sucedió o los motivos por los que el hombre perdió la vida, lo único cierto es que la filmación conmovió a más de un internauta.

El video fue publicado en Instagram por una cuenta llamada elavisperodebucaramanga.co y allí escribieron: "#Quedolor. En un video que se hizo viral , se ve la tristeza de aquel niño que le pide a su señor padre que se despierte... La inocencia de un niño que quiere que el papá le hable … Es triste que algunas personas no valoren a sus padres que los tiene vivo".

Como era de esperarse, cientos de personas en diferentes lugares comentaron el video dando su opinión al respecto: "Esto me rompió el alma 💔😢 Dios lo bendiga", "Lo que deja la violencia, las personas que no respetan la vida de los demás, y van quitándosela como si fueran dueños de ella 😢😢😢", "Gracias al que lo subió, me hizo tener la primer chillada del año 😢😢", "Lloré viendo este video 😭", y muchos más.

