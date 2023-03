VIDEO: desgarrador reencuentro de Julián Rosales con su papá en Estados Unidos

Desde hace varios días se hizo pública la triste historia de Julián Rosales, un niño de tan solo 11 años de edad que está luchando contra un cáncer terminal en los huesos.

Por medio de las redes sociales se viralizó un video en el que el niño le pedía a las autoridades colombianas y americanas que le dieran la visa humanitaria a su papá, Andrés Fernando Rosales, para que pudiera viajar y estar con él durante los últimos días de vida.

La buena noticia es que desde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza le autorizaron la visa humanitaria al papá.

El padre del menor habló con BLU Radio y allí contó cómo fue el proceso: "Ellos me solicitaron toda la documentación pertinente, de manera muy rápida, y en estos momentos estamos revisando el correo electrónico en el que nos dicen que en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos me da una excepción humanitaria para entrar a Estados Unidos".

Ahora, por medio de las redes se viralizó el desgarrador encuentro entre padre e hijo a las afueras del hospital en el que lo están tratando en Estados Unidos.

Allí se vio a Julián Rosales con pocas fuerzas y con su rostro inclinado hacia un lado, se puso feliz de poder ver de nuevo a su papá.

El señor Andrés Fernando Rosales habló con NTNT24 y dijo que le duele en el alma ver a su pequeño hijo en esa situación: "Me da una alegría pero me duele verlo así, tan delicado, tan frágil, no es sencillo esto".

El encuentro entre padre e hijo fue bastante corto, pues debido al delicado estado de salud del pequeño de 11 años, los médicos lo tuvieron que llevar de inmediato a una sala para monitorearlo y controlar su pequeño cuerpo.

Así fue el conmovedor encuentro entre Julián, un niño de 11 años con cáncer terminal, con su papá que se encontraba en Colombia y quien pudo ver a su hijo tras dos años en Estados Unidos gracias a una visa que le fue concedida. https://t.co/CXyaotioAD pic.twitter.com/H18sIulQ7R — NTN24 (@NTN24) March 10, 2023

