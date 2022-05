VIDEO: Hombre se quiso colar en TransMilenio y quedó colgado en los tubos

Por medio de la plataforma de videos de Tiktok , se viralizó hace poco un video en que se ve a un hombre que quedó en aprietos tras intentar colarse en TransMilenio .

Todos los días en la capital son muchas las personas que no pagan el pasaje y deciden colarse, ya sea por los torniquetes o saltando las barreras e ingresar por las estaciones.

Esto fue lo que le pasó a un hombre, quien por no pagar el pasaje, decidió saltar los tubos grandes que dividen la vía de los carros particulares y la de los articulados y al parecer no logró subir muy alto y quedó atrapado.

Todo quedó filmado desde el interior de un carro y se puede ver como el hombre por si solo intenta salir de esa situación pero no lo logra. Luego, unos segundos más tarde, otro joven que iba pasando por allí y ve al ciudadano en aprietos, decidió ayudarlo.

Después de varios intentos, el hombre fue rescatado y continuó como si nada.

Gracias a la ayuda de ese joven, el hombre se salvó de que la Policía llegara o que algún guarda de seguridad de la estación lo atrapara intentando colarse al sistema.

Hasta el momento la filmación cuenta con más de 700 mil reproducciones y miles de comentarios de personas que felicitan al joven por ayudarlo y otros que comentan que hubieran hecho ante esta situación: "*has el bien, sin mirar a quien* aplauso para Usted buen ser humano", "Y apenas lo bajó, lo atracó para no perder la maña😂", "yo lo hubiese dejado ahí", "si una persona con estudio no agradece menos lo haría una persona así, aquí lo que cuenta es el buen gesto de este hombre..bendiciones", y muchos más.