Video: Indignación por paseador que arrastra con su cicla a un perrito

En redes sociales se viralizó un video que despierta indignación en internautas y comunidad en general al evidenciarse un caso de maltrato hacia un perrito.

Según el video compartido por diferentes cuentas en redes sociales, un perrito de gran tamaño terminó siendo arrastrado por un hombre en bicicleta quien estaría a cargo de pasearlo.

Los hechos ocurrieron en Cota, Cundinamarca, donde el perrito, posiblemente agotado por la caminata y el clima, termina tirándose al suelo mientras el paseador lo arrastra sin detenerse.

Ante los hechos varias personas del sector se percatan de la situación y hacen que el hombre se detenga para reclamarle por sus actos y brindarle ayuda al animalito.

Publicidad

Una de las personas que presenció los hechos grabó al perrito visiblemente agotado en el suelo y, según testigos, con evidentes signos de mal estado de salud.

Caso de maltrato animal en Cota Cundinamarca indigna a sus pobladores /Foto: captura de video cuenta de X @PlataformaALTO

"Un sujeto llevaba al trote a un perrito atado a su bicicleta hasta que el animal colapsó. Sin embargo, obligó al animal a seguir la marcha hasta que dos chicas se percataron y rescataron al can". Es la denuncia en la publicación en la red social de X.

Publicidad

En el video compartido, se aprecia al perro incapaz de levantarse y jadeando con dificultad, mientras las personas presentes expresan su indignación ante el trato inhumano. Las voces de las mujeres retumban en el video, gritando con furia: "¡Pobre perrito cómo lo arrastra! ¡Mire reventado estaba, lo tiene arrastrado!"

#CRIMINAL. Ayer (11MAR) en la vía entre Bogotá y el mpio de Cota, un desgraciado sujeto llevaba al trote a un perrito atado a su bicicleta hasta que el animal colapsó. Sin embargo, el HDP obligó al animal a seguir la marcha hasta que dos chicas se percataron y rescataron al can.… pic.twitter.com/M8ErtRy6zJ — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 12, 2024

Tras la intervención de los testigos, el hombre justificó sus acciones argumentando que el perro pertenecía a una guardería de mascotas. Posteriormente, llamó al dueño del establecimiento, quien llegó al lugar para investigar lo sucedido.

En una entrevista con 'Canal Uno', el propietario de la guardería de mascotas confirmó el despido del individuo responsable del paseo de los perros y aseguró que se está llevando a cabo una investigación por parte de las autoridades.

Este caso desató una oleada de indignación en redes sociales, donde usuarios exigen justicia para el perrito maltratado y medidas más estrictas para prevenir futuros casos de abuso animal.

Publicidad

“Eso es lo que la gente debemos hacer, no quedarnos tibios ante estos actos. Gracias por ayudarlo!! Pero aún falta mucho. Esa persona seguirá haciéndolo si no se le para”, “Esos paseadores son así, no les importa el bienestar de los perros, he visto a muchos que los tratan mal y los dejan amarrados”. Son algunos de los comentarios por parte de los usuarios.

Este sujeto, empleado de una "guardería" llevaba este perrito amarrado a su bicicleta, deshidratado y desmayado. Obligó al perrito a caminar hasta que transeuntes valientes lo enfrentaron.



Nos piden ayudar a difundir este caso de maltrato sucedido ayer en la vía Cota-Bogotá. El… pic.twitter.com/Ityz68qeGe — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) March 12, 2024

Puedes ver: Señales de que la caja de cambios de tu carro está fallando