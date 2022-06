VIDEO: Motociclista y acompañante mueren en 'muro de la muerte', al sur de Bogotá

Una vez más, residentes del sector del barrio San Pedro, en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá , fueron sorprendidos tras el estruendo de un nuevo siniestro vial ; esta vez se trató de un motociclista, quien iba con su 'parrillera' e impactaron de frente con el conocido 'muro de la muerte'.

Y es que el muro, precisamente, fue construido para proteger la fachada de una iglesia, pues los accidentes son muy frecuentes debido a la empinada calle. A pesar de que la vía (doble sentido), cuenta con reductores de velocidad, los siniestros de carros y motos siguen sucediendo.

Los hechos ocurrieron este martes 7 de junio sobre las 8:10 a.m. en la carrera 9 C Este con la Calle 28 C Sur; aunque la comunidad se mostró presta a colaborar, el conductor murió en el lugar debido al violento impacto y a la gravedad de las heridas.

Por su parte, la acompañante, quien terminó en el tejado de la iglesia, tuvo que ser rescatada por el cuerpo de Bomberos para posteriormente ser trasladada al Hospital de La Victoria en ambulancia; lamentablemente murió 40 minutos después de su ingreso.

Por el momento, las autoridades investigan si las causas del accidente se debieron a una imprudencia por parte del conductor o a una falla mecánica. Mientras tanto, algunas versiones hablan de que se trataba de una pareja y que, al parecer, la mujer estaba en estado de gestación.

Este caso se suma a decenas de accidentes viales que terminan su recorrido en el temido 'muro de la muerte'; otro de los casos más recordados ocurrió el pasado 23 de julio del 2019, cuando una mujer taxista perdió la vida al chocar contra el mismo muro, entre otros.

Vale la pena mencionar que, por el momento, y tras el alto número de accidentalidad en el sector, las únicas medidas que se han tomado son la implementación de reductores de velocidad, mientras que la iglesia ha optado por reconstruir el muro cada vez que ocurre un nuevo choque.