VIDEO: Policía rescató a comerciante que había sido secuestrado en el barrio Alquería en Bogotá

El pasado 14 de abril en horas de la noche se viralizaron por medio de las redes sociales varios videos en que los que veía que un hombre, al parecer, había sido secuestrado en la ciudad de Bogotá, más exactamente en el sector de Alquería.

En la filmación que pone los pelos de punta se muestra que la inseguridad cada vez va en aumento y los ciudadanos de bien son víctimas de delincuentes que hacen de las suyas cada minuto. Allí se ve que un hombre iba caminando por una calle cuando varias personas se bajaron de dos carros y lo subieron a la fuerza a otro automóvil.

En su momento el concejal Rolando González publicó el video en su Twitter y allí escribió: "Hace tan solo 15 minutos acaban de secuestrar a un ciudadano en la localidad de Puente Aranda. Así como se lee “SECUESTRAR”. Secretaría de Seguridad, ¿qué más tendremos que soportar para que de una vez por todas tengamos resultados contundentes en Bogotá en contra de estos delincuentes, asesinos y vándalos? Hasta secuestros tenemos que vivir ya en las calles de Bogotá".

Así mismo, el concejal Papo Amin le hizo un llamado a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, respecto a la inseguridad que hay en la ciudad: "¿Secuestro en Bogotá, alcaldesa Claudia López? Este video muestra cómo en la localidad de Puente Aranda montan a un ciudadano a un carro en contra de su voluntad. Secretaría de Seguridad aclárenos qué pasa con la seguridad, esto es gravísimo".

Hace tan solo 15 minutos acaban de secuestrar a un ciudadano en la Localidad de Puente Aranda. Así como se lee “SECUESTRAR”. Sr @SeguridadBOG que más tendremos que soportar para que de una vez por todas tengamos resultados contundentes en Bogotá en contra de estos delincuentes,… pic.twitter.com/FpCKIt9ban — Rolando González (@RolandoGonGa) April 15, 2023

Publicidad

La buena noticia en este caso es que cerca de las 11 de la noche del mismo 14 de abril, las autoridades compartieron un video en sus redes sociales en las que confirmaban que el ciudadano que había sido secuestrado ya había sido liberado.

En el video la víctima, quien al parecer es un comerciante de la zona, dijo: "Gracias a la comunidad y al señor edil que avisó… Y al secretario de Seguridad y al comandante de la Policía. Ya me encuentro bien, estoy en mi casa. Gracias a ellos por haber hecho la operación. Agradezco de verdad a ustedes que hicieron un plan especial y me soltaron. Me encuentro muy bien".

🚨 #ÚltimaHora La oportuna información de la comunidad y la reacción inmediata de nuestros policías, permitieron que en tiempo récord ⏰ un comerciante del sector de Alquería regresara a su hogar. 🏠 pic.twitter.com/c43HqztdvC — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) April 15, 2023

Te puede interesar: Jessi Uribe y Grupo Dominio revelaron su lado más caliente