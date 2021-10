Viejita con cáncer regala su herencia; la nueva y peligrosa modalidad de estafa

Las tragedias en el mundo no se detienen y las enfermedades terminales son uno de los mayores temores de las personas; sin embargo, hay inescrupulosos que se aprovechan del buen corazón y la necesidad humana para cometer todo tipo de delitos.

Las estafas son el ‘plato’ preferido de las ‘ratas’ que cada día se inventan nuevas artimañas para hacer caer a las personas y robarles los muchos o pocos pesos que tienen.

Las autoridades ya tienen identificadas varias modalidades de estafa como el conocido ‘tío, tía’ que llama a un número al azar y se hace pasar por un familiar bajo la falsa historia de que está detenido para posteriormente pedir dinero para “pagar la libertad”. Otra modalidad es el envío de un desconocido que propone regalar la supuesta mercancía a cambio de que le consignen el valor del envío.

Pue ahora hay una nueva modalidad que se basa en tocar los sentimientos de las víctimas a quienes los delincuentes, con una baja y falsa historia, tratan de convencer para obtener datos.

Se trata de un mensaje de texto que está llegando a través de Whatsapp y otras redes sociales en que se cuenta la supuesta historia de una viejita que está a punto de morir por una enfermedad terminal.

Según el relato, se trata de una anciana adinerada, bastante religiosa, que decide donar toda su fortuna antes de fallecer ya que tiene cáncer terminal; para hacerlo, supuestamente está escogiendo personas al azar para que se contacten con su abogado y poder realizar el trámite de la herencia.

Cuenta que no tiene a quién dejar su fortuna ya que no cuenta con familiares y que nunca tuvo hijos porque decidió ser cristiana y que “mi padre Dios me pidió no tener hijos”. Además dice que estuvo casada con un piloto y que después de su fallecimiento nunca conoció a otro hombre.

El mensaje describe a una mujer religiosa que no tuvo hijos y en la foto de perfil aparece la imagen de una anciana que, por cierto, es una foto referencial, tomada de internet.

Sin embargo, a lo largo del mensaje, cambia el género y el remitente del mensaje se comienza a describir como un hombre solitario, anciano y enfermo.

Entre las condiciones, el mensaje indica que entre él y su abogado escogerán a la persona que mejores intenciones tengan con su fortuna, por ejemplo, ayudar a los niños desamparados.

Sin embargo, para iniciar el proceso para recibir la herencia, el mensaje pide enviar unos datos al correo Chovelamaria@gmail.com y posteriormente dirigirse a un link en el que supuestamente la persona quedará en contacto con el abogado quien indicará una serie de documentos a enviar para el trámite.

Más adelante pide de nuevo contactarse con su supuesto abogado, pero con un correo distinto: ericmorain13@gmail.com y un número que, al llamar aparece desactivado.

Sobre esta modalidad aún no se tiene identificado si surgió desde Colombia o en el exterior; sin embargo, las autoridades y expertos en delitos informáticos aconsejan no dar respuesta a este tipo de mensajes y mucho menos ingresar a los links enviados ya que se puede tratar de un robo de datos que podría terminar por hackear sus cuentas personales y bancarias, haciéndolo víctima de hurto de sus dineros.