Cinco mensajes para enviar por WhatsApp a tu jefe en su día, si tienen romance secreto

El 16 de octubre, fecha en la que se analiza la diversidad de estilos de liderazgo en las organizaciones, se celebra el Día Internacional del Jefe, un momento que invita a reflexionar sobre la gestión y la dinámica en el entorno de trabajo.

Desde el "jefe azteca" que delega y se retira, hasta el "Führer" autoritario que no admite cuestionamientos, y desde el "camarada" que genera lealtad trabajando codo a codo hasta el "jefe comprensivo" que ofrece teletrabajo, la figura del líder es omnipresente.

No obstante, cuando la relación laboral trasciende lo profesional y se sitúa en un contexto de romance secreto, la comunicación vía plataformas como WhatsApp debe manejarse con extrema cautela.



Fuentes especializadas en comunicación profesional advierten que intentar redactar mensajes que impliquen situaciones románticas o comprometedoras con alguien en una posición de poder, como un jefe, implica graves riesgos éticos.



Estos riesgos son especialmente serios si dicha relación puede generar coerción, afectar el ambiente de trabajo o suponer un conflicto de intereses.



Cinco mensajes románticos para dedicarle a tu jefe

Si tu objetivo es expresar de manera amorosa y romántica el amor que sientes por tu jefe, estos mensajes serán los indicados.