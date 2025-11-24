¿Cómo usar globos para sentir presencias paranormales?

El reconocido investigador paranormal español, Rafa Taibo, visitó El Klub de La Kalle para compartir detalles escalofriantes de sus más recientes investigaciones, entre otros temas. Sin embargo, en medio de la conversación con la mesa reveló una de las técnicas de detección más sorprendentes y menos tecnológicas que utiliza, los globos que son inflados a todo pulmon, en un día cualquiera.

Por lo cual, el español subraya que, aunque lleva consigo un "arsenal de dispositivos" para medir energía electromagnética, el mejor detector es el "pelómetro", es decir, lo que dicta tu instinto. De igual forma, mencionó que también usa"dispositivos orgánicos" que eliminan la posibilidad de interferencias electrónicas.

Así mismo, resaltó que los métodos poco tradicionales que son los famosos timbres de hotel y las trampas de sal, pero, dejó sorprendida a toda la mesa al confesar que la manera más común se encuentran los globos.



¿Qué dijo Rafa Taibo sobre el uso de los globos para sentir presencia paranormal?

Según Rafa, los globos inflados con la propia respiración funcionan de manera similar a un péndulo, permitiendo establecer una comunicación con las entidades. "Lo más sorprendente de los globos es cuando estallan de forma espontánea".

Ante esto, Rafa Taibo mencionó que un globo inflado solo con aire de pulmón "no estalla, normalmente se va desinflando con el tiempo". Por ello, una detonación súbita e inexplicable es la evidencia física de una presencia energética, comentario que sorprendió a todos los integrantes de la mesa.

Tras esto, el español recordó episodios recientes donde esta técnica arrojó resultados estremecedores, donde la explosión de los globos ocurrió "en secuencia", esto en varios lugares más densos que ha investigado en Colombia.

Posteriormente, resaltó un suceso ocurrido en Armero, donde quedó impresionado la cantidad "descarga energética" de 23,000 almas, y un hallazgo reciente y escalofriante en el Caño del Virrey, relacionado con el mediático caso Colmenares, donde recordó que en este último sitio, la energía presente es "otra energía oscura" diferente a la del joven.

Sumado a lo anterior, Taibo utiliza estas experiencias para que el público, cuya sensibilidad puede estar despierta, entienda que lo paranormal no es una verdad absoluta, sino algo que debe ser sentido personalmente, donde resaltó la importancia de que cada persona porta luz y esencia divina.

