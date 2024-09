Cómo tener un puente en septiembre si no hay festivo; este día lo solucionará

Septiembre es una de esas fechas quenos recuerda que no todos los meses traen festivos.En Colombia, muchas personas se han acostumbrado a disfrutar de al menos un festivo cada mes, un descanso adicional que permite hacer planes, viajes cortos o simplemente desconectar de la rutina laboral.

Sin embargo, septiembre no cuenta con ningún feriado oficial en el calendario, lo que significa que aquellos que esperaban aprovechar un fin de semana largo se verán decepcionados. Pero no todo está perdido. Aunque este mes no ofrece un festivo tradicional, existen alternativas que podrían ayudarte a disfrutar de un "puente" y recargar energías.

Una de estas alternativas es aprovechar el Día de la Familia, una iniciativa que algunas empresas han implementado como parte de su política de bienestar laboral. Este día, si se solicita y se organiza adecuadamente, puede ofrecer una oportunidad para disfrutar de un fin de semana largo, aunque no haya un festivo de por medio.

¿Qué es el Día de la Familia en las empresas?

El Día de la Familia es un beneficio que algunas compañías ofrecen a sus empleados como parte de sus políticas de bienestar. La idea es dedicar un día especial para que los trabajadores pasen tiempo con sus seres queridos, fortaleciendo lazos familiares y promoviendo el equilibrio entre la vida laboral y personal. Este tipo de iniciativas buscan generar un ambiente laboral más saludable, aumentando la motivación y productividad de los empleados.

En muchas empresas, este día puede tomarse como un día libre adicional, lo que significa que podrías disfrutar de un descanso en medio de la rutina sin necesidad de esperar a un festivo oficial.

¿Cómo se puede pedir el Día de la Familia?

El Día de la Familia no está regulado por una normativa laboral específica, por lo que su implementación y las condiciones bajo las que se otorga dependen de cada empresa. Algunas compañías lo asignan en una fecha específica del año, mientras que otras permiten que los empleados lo tomen de acuerdo con su conveniencia, siempre y cuando lo coordinen con antelación y respeten las políticas internas.

Para pedirlo, lo más importante es revisar el reglamento interno de la empresa o hablar con el área de recursos humanos para conocer las condiciones exactas. Algunas empresas permiten que se combine este día con vacaciones o fines de semana, lo que facilita la creación de un "puente" en un mes como septiembre, donde no hay festivos programados.

Cómo aprovechar este día como si fuera un puente festivo

Si tienes la oportunidad de acceder al Día de la Familia, puedes planearlo estratégicamente para aprovecharlo como un fin de semana largo. Coordina con tu jefe o área de recursos humanos para que coincida con un viernes o un lunes, logrando así extender tu descanso.

Este tipo de descansos adicionales te permitirán desconectar por más tiempo, realizar actividades en familia o hacer una escapada corta sin tener que esperar al próximo festivo en octubre.

