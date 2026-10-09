Los tres colores que jamás debes usar para pedirle un aumento a tu jefe; así funcionan

En una entrevista concedida en El Klub de La Kalle, la periodista, estratega y comunicadora Juanita Kremer presentó su libro Supernova: El poder de la comunicación, publicado por Penguin Random House.

Durante la conversación, la especialista explicó que hablar representa apenas cerca del 10% de la comunicación humana, mientras que entre el 70% y el 80% corresponde al lenguaje no verbal, el cual abarca gestos, microgestos, el tono de voz, la postura corporal y la forma de vestir.

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Aprender a descodificar este lenguaje resulta fundamental para afrontar conversaciones difíciles en el entorno laboral y en la vida cotidiana.



¿Cómo ir vestido a pedirle aumento a tu jefe?

Cuando te preparas para solicitar un incremento salarial, la elección del vestuario juega un papel determinante en el cerebro de tu interlocutor.

Según detalló Juanita Kremer, debes evitar acudir a la reunión vestido con tonos como el rojo, el amarillo o el naranja (así como el verde chillón).

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La razón técnica es que esta gama cromática activa de inmediato el sistema de alerta del cerebro de la persona con la que vas a hablar, haciendo que entre a la conversación a la defensiva o «con los taches arriba».

Por el contrario, existen colores que favorecen una recepción positiva:

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Negro: Transmite seriedad durante la interacción.

Transmite seriedad durante la interacción. Café y tonos tierra: Es la gama ideal para este tipo de reuniones, ya que comunica que la persona que habla posee calma, seriedad y que el tema a tratar es realmente importante.

Es la gama ideal para este tipo de reuniones, ya que comunica que la persona que habla posee calma, seriedad y que el tema a tratar es realmente importante. Azul claro: Es otra de las tonalidades recomendadas para proyectar tranquilidad y lograr que el jefe te reciba en mejores condiciones.

¿Cómo evitar peleas por chat de WhatsApp con tu pareja y manejar conversaciones difíciles?

El manejo de las conversaciones complejas en el ámbito personal y de pareja requiere planificación estratégica y el control de la comunicación intrapersonal, es decir, el ensayo interno previa a la charla.

Para prevenir que un diálogo termine en discusión, Kremer destaca la necesidad de suplir primero todas las necesidades básicas de la otra persona.

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No se debe abordar un tema delicado si la pareja tiene hambre, sueño o cansancio, ni tampoco en momentos de frió o calor extremo, debido a que estas condiciones físicas alteran el sistema nervioso y ubican al interlocutor a la defensiva.

Asimismo, es imprescindible aprender a leer las señales no verbales durante el encuentro cara a cara:

Dirección de los pies: Si la persona tiene los pies apuntando hacia la puerta mientras habla contigo, significa que desea retirarse; en ese escenario, lo mejor es pausar y decir «hablemos después» cuando haya mejor disposición.

Si la persona tiene los pies apuntando hacia la puerta mientras habla contigo, significa que desea retirarse; en ese escenario, lo mejor es pausar y decir «hablemos después» cuando haya mejor disposición. Exposición del cuello: Si la persona inclina la cabeza y expone el cuello, indica que confía en ti y está recibiendo el mensaje de buena forma.

Si la persona inclina la cabeza y expone el cuello, indica que confía en ti y está recibiendo el mensaje de buena forma. Bloqueo ocular: Si la persona mira hacia arriba (gesto conocido como bloqueo ocular), refleja que no está creyendo lo que le dices; ante esta señal, debes reconfigurar la conversación y abordarla desde otro ángulo.

Si la persona mira hacia arriba (gesto conocido como bloqueo ocular), refleja que no está creyendo lo que le dices; ante esta señal, debes reconfigurar la conversación y abordarla desde otro ángulo. El uso del silencio: Dar pausas y mantener breves silencios permite que el cerebro del otro procese cognitivamente la información y te da tiempo para evaluar su lenguaje corporal.

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Los riesgos de discutir por WhatsApp

Juanita Kremer advierte de manera enfática que nunca se deben sostener conversaciones difíciles por WhatsApp. Al faltar el 70% u 80% de la comunicación no verbal (como los gestos y el tono de voz), al cerebro humano le falta información crítica para interpretar el mensaje.

Como consecuencia, el cerebro intenta llenar esos vacíos creando teorías y malentendidos innecesarios.

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Además, en los chats debe evitarse estrictamente el uso de la ironía y el sarcasmo, ya que la mente no puede decodificar correctamente la intención sin el tono vocal, lo que suele causar ofensas y dañar las relaciones de pareja.

Aunque los emojis, las fotos y los stickers funcionan como apoyos emocionales en la esfera digital, jamás reemplazan la comunicación directa.

Si se inicia una discusión por mensaje de texto, la recomendación inmediata es hacer una llamada telefónica para escuchar el tono de voz o esperar a resolver el asunto cara a cara.