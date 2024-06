Última oportunidad para cobrar la devolución del IVA; conoce el paso a paso

El Departamento de Prosperidad Social (DPS)anunció el inicio del pago extraordinariocorrespondiente al programa de Devolución del IVA, que se llevará a cabo durante los meses de junio y julio. Este programa está diseñado para aliviar el impacto de las obligaciones tributarias sobre los hogares más vulnerables del país, proporcionando un alivio económico directo.

Según el comunicado del DPS, los pagos se realizarán a partir de la última semana de junio y beneficiarán a más de 540.000 familias de escasos recursos en todo el territorio nacional. Este subsidio tiene como objetivo mitigar el efecto del Impuesto sobre las Ventas (IVA) en estos hogares.

El ciclo extraordinario de pagos está destinado a aquellos beneficiarios que no pudieron cobrar los giros correspondientes a los ciclos 4, 5 y 6 del año 2023. Estos pagos serán gestionados por SuperGIROS, el operador encargado de entregar las transferencias monetarias no condicionadas. Los beneficiarios deben asegurarse de no presentar causas de no elegibilidad ni retiro, según el último proceso de antifraude realizado por el DPS.

En total, 594.785 hogares recibirán los giros atrasados, con montos que varían desde 90.000 pesos para aquellos que no cobraron un ciclo, hasta 270.000 pesos para quienes no reclamaron tres ciclos consecutivos. Prosperidad Social asignó más de 135 mil millones de pesos para cubrir estos pagos.

¿Cómo saber si soy beneficiario de la Devolución del IVA?

Para verificar si un hogar es beneficiario del programa, se debe ingresar a la página oficial de Prosperidad Social y seguir los pasos indicados en la sección 'Devolución del IVA'. Esto incluye ingresar el tipo y número de documento, así como la fecha de nacimiento del titular del hogar, y completar el 'reCAPTCHA' para consultar el estado de beneficiario.

Los hogares elegibles para el programa en 2024, según la Resolución 00552 del 5 de abril de 2024, incluyen aquellos clasificados como en pobreza extrema o moderada según la encuesta del Sisbén IV (categorías A01, A02, A03, A04, A05 para pobreza extrema, y B01, B02, B03, B04 para pobreza moderada), así como hogares indígenas. La entidad recalca que no es necesario realizar inscripciones para acceder a este beneficio, ya que la selección se basa en la información actualizada del Sisbén y otras bases de datos pertinentes.

Para consultar si su hogar es beneficiario de los pagos, se puede acceder al enlace proporcionado por Prosperidad Social: Consulta de beneficiarios. Simplemente ingrese sus datos en "Hogares beneficiarios" y verifique si es elegible para recibir estos recursos.

Con este esfuerzo, el DPS reafirma su compromiso de apoyar a las familias más necesitadas del país, garantizando que reciban la ayuda económica necesaria para enfrentar sus obligaciones tributarias y mejorar su calidad de vida.

¿Cómo y dónde puedo cobrar la devolución del IVA?

Para recibir los pagos atrasados, los beneficiarios deben acercarse a las oficinas de SuperGIROS y reclamar el dinero correspondiente a los ciclos 4, 5 y 6 de 2023 presentando la cédula de ciudadanía original. El subsidio de Devolución del IVA ha sido una herramienta crucial para las familias inscritas, que recibieron alrededor de 90.000 pesos por cada ciclo en 2023.

¡Buenas noticias! A partir de la última semana de junio, @ProsperidadCol iniciará el pago del programa ‘Devolución de IVA’ para los beneficiarios del Sisbén, Familias en Acción y Colombia Mayor.



A través de SuperGiros, la entidad transferirá los fondos a 594.785 hogares, quienes… pic.twitter.com/7dLt9JkO1K — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) June 25, 2024

