Trailer oficial de Euphoria tercera temporada: historia da un salto cronológico de 5 años

El creador Sam Levinson y el director de fotografía Marcell Rév han decidido revolucionar la estética visual de la serie utilizando negativo cinematográfico Kodak de 35 mm y 65 mm.

Esta elección técnica convierte a Euphoria en la primera serie de ficción en emplear de forma sustancial el formato de 65 mm, una herramienta que busca reflejar visualmente la transición hacia un mundo "más complejo y hostil" fuera de la secundaria.

El elenco original, liderado por la productora ejecutiva y estrella Zendaya, regresa junto a figuras como Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie y Maude Apatow.



No obstante, la verdadera sorpresa radica en las incorporaciones de alto calibre: la icónica Sharon Stone, la actriz Natasha Lyonne y la sensación musical española Rosalía se suman a esta etapa,. Además, la banda sonora recibirá un impulso magistral con la integración del legendario compositor Hans Zimmer al equipo creativo.

El primer avance de la temporada revela un panorama desolador y fascinante a la vez. Rue (Zendaya), quien sigue siendo la voz narrativa de este viaje, se encuentra ahora en la frontera entre Estados Unidos y México.

Su situación es crítica: está intentando saldar una deuda pendiente con una peligrosa narcotraficante, mientras lucha por mantener una fe que apenas comienza a vislumbrar.

Por otro lado, la dinámica de pareja más tóxica de la serie ha dado un paso inesperado. Cassie (Sydney Sweeney) y Nate (Jacob Elordi) se han casado y residen en los suburbios.

Sin embargo, la estabilidad es un espejismo; mientras Nate se queja de que su esposa pasa el día " en internet", ella se justifica alegando que simplemente está "creando contenido".

Este entorno doméstico parece estar cargado de la misma tensión y resentimiento que marcó su adolescencia.

La demora de más de cuatro años para el estreno de estos ocho nuevos episodios no fue casualidad.

Factores como la huelga de guionistas y actores en Hollywood durante 2023, sumados a las agendas extremadamente apretadas de un elenco que ha alcanzado el estrellato mundial, pusieron en duda la continuidad del proyecto en varios momentos.

A pesar de los obstáculos, la serie producida en asociación con A24 y con la participación de figuras como Drake en la producción ejecutiva, busca reafirmar su dominio cultural.

Con 25 nominaciones a los Emmy y nueve victorias en su haber, esta nueva etapa explorará dilemas existenciales sobre la redención y la naturaleza del mal.

Los fanáticos podrán disfrutar de un episodio nuevo cada semana, siguiendo el rastro de personajes como Jules (Hunter Schafer) y Lexi (Maude Apatow), cuyos encuentros prometen reavivar las llamas de un pasado que aún no logran superar.



Trailer de Euphoria - 3 Temporada