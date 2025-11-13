Revelan primera parte de TRAILER de El Diablo Viste a la Moda 2; después de dos décadas

Se reveló el primer tráiler de El diablo viste a la moda 2, secuela de la cinta de 2006, proyectándose como uno de los estrenos más esperados por los fanáticos en el 2026.

El adelanto, de tan solo 52 segundos, confirma el regreso de Meryl Streep y Anne Hathaway, quienes retoman sus roles como la temida editora en jefe Miranda Priestly y su exasistente, Andy Sachs, respectivamente.

Veinte años después del debut de la película original, basada en la novela de Lauren Weisberger, el universo de la revista Runway se prepara para una nueva batalla.



El tráiler, musicalizado con el clásico tema "Vogue" de Madonna, que ya sonó en la primera cinta, ofrece guiños inmediatos a los seguidores.

En la breve pero intensa grabación, Meryl Streep, ganadora del Óscar y peso pesado de la industria, hace una entrada única, prestando un primer plano a sus icónicos tacones.

Acto seguido, la cámara sigue a Miranda mientras ingresa a un ascensor, y justo detrás de ella entra Anne Hathaway, también ganadora del Óscar y recordada por títulos como El diario de la princesa.

El único intercambio vocal es cuando Andy dice: “¡Miranda!”, a lo que la editora replica con su habitual tono cortante: “Ya era hora”.

A pesar de que el adelanto no profundiza en la trama, los reportes indican que la secuela se centrará en un panorama profesional radicalmente distinto al que conocimos en 2006.

El diablo viste a la moda 2 seguirá a Miranda Priestly mientras intenta mantener su dominio en un mundo donde el periodismo impreso se encuentra en una franca decadencia, agonizando frente al auge de los medios digitales y los algoritmos.

Según detalló el medio Variety, la editora jefe de Runway se enfrentará a una encrucijada profesional donde el prestigio ya no será suficiente para asegurar la supervivencia.

La amenaza más grande no provendrá de la prensa rival, sino de su propia órbita: Emily Charlton, la antigua primera asistente de Miranda, interpretada por la nominada al Óscar Emily Blunt, ahora es una poderosa ejecutiva en un grupo de lujo que maneja valiosos presupuestos publicitarios, ingresos que Priestly necesita desesperadamente.

Reparto de El Diablo Viste a la Moda 2

El regreso no se limita a Streep y Hathaway. El elenco original se refuerza con la vuelta de Stanley Tucci, quien interpretará nuevamente a Nigel Kipling, el carismático director de arte de la revista, y Tracie Thoms como Lily, la mejor amiga de Andy.

Tibor Feldman también retomará su papel como Irv, el presidente de la editorial. Cabe destacar que, de los actores principales de la cinta, cuatro de ellos —Streep, Hathaway, Blunt y Tucci— son estrellas laureadas o nominadas por la Academia.

La producción aseguró nuevas incorporaciones para esta entrega. Entre los nuevos rostros que se unirán al reparto se encuentra el aclamado Kenneth Branagh, quien interpretará al esposo de Miranda Priestly.

También se suman talentos como Simone Ashley, Lucy Liu, BJ Novak, Justin Theroux, Pauline Chalamet, y Rachel Bloom. Además, se confirmó la presencia de Patrick Brammall en el papel del nuevo interés amoroso de Andy Sachs.

En una sorpresa para los fans, Lady Gaga también fue vista durante el rodaje en Londres, aunque su papel específico aún no fue revelado.

Aunque aún no hay una fecha precisa para Latinoamérica, la cinta está programada para su lanzamiento en Estados Unidos el 1 de mayo de 2026, y se espera que llegue a la región el 30 de abril de 2026.



Primer trailer oficial de El Diablo Viste a la Moda 2