Tres razones por las que bostezas cuando alguien más bosteza; la última no quieres saberla

Existen preguntas que parecen simples pero terminan quitándonos el sueño porque no hay una respuesta única y definitiva. Entre ellas, dos de las más comunes: ¿por qué el bostezo se contagia?, y la eterna duda: ¿cómo saber si de verdad alguien me ama?
Seguro te ha pasado: alguien bosteza al frente tuyo y, de la nada, te sorprendes haciéndolo también. Incluso con solo leer la palabra bostezo, ya empiezas a sentir que viene uno. Este fenómeno, que parece tan básico, ha sido estudiado durante años por neurocientíficos y psicólogos.
En resumen: bostezamos con los demás porque nuestro cerebro está diseñado para copiar y conectar. Es más empatía que cansancio.
Algunos investigadores sugieren que el bostezo funciona como un reflejo automático del cerebro. Así como cuando alguien sonríe y de inmediato otro imita la acción sin pensarlo, el bostezo podría ser un acto instintivo de imitación que el cuerpo no logra controlar. Por eso, ni siquiera hace falta ver a alguien frente a frente; basta con escucharlo o imaginarlo para que tu cerebro active la misma reacción.
Otra hipótesis es que desde pequeños aprendemos a copiar bostezos porque en la infancia es una de las formas más fáciles de imitar expresiones faciales. Ese hábito se queda grabado y se activa incluso en la adultez. Por eso, cuando alguien bosteza cerca, el cerebro interpreta la acción como algo familiar y responde con la misma conducta.
Existe también la idea de que el bostezo se contagia porque la mente es muy susceptible a la sugestión. Es decir, cuando escuchas o lees la palabra “bostezo”, tu cerebro evoca la acción, y con solo pensarlo, despierta las ganas de hacerlo. Esto explica por qué, mientras lees este texto, es muy probable que ya sientas que necesitas abrir la boca y tomar una bocanada de aire profundo.