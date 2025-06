Artistas colombianos alzan la voz tras el atentado contra Miguel Uribe Turbay

Las reacciones no se hicieron esperar. El atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, actual precandidato presidencial por el partido Centro Democrático, sacudió no solo al ámbito político sino también al mundo artístico. Varios de los músicos más influyentes del país se manifestaron en redes sociales para rechazar lo ocurrido y enviar mensajes de solidaridad.

Juanes, Adriana Lucía y la banda Morat fueron algunos de los artistas que reaccionaron tras conocer el ataque. La noticia corrió rápido: Uribe Turbay recibió dos disparos durante un acto público en el parque de Modelia, en Bogotá, mientras hablaba ante un grupo de ciudadanos. El atacante, según confirmaron las autoridades, sería un menor de 15 años que fue detenido poco después.

Adriana Lucía, conocida por su activismo y constante voz en temas sociales, fue una de las primeras en reaccionar.

“Es tenebroso todo lo que está sucediendo. Esto es un fracaso nacional. El atentado a Miguel Uribe es un atentado a Colombia, a la democracia. Es una tristeza profunda”, escribió en su cuenta oficial. Más adelante, la cantante agregó otro mensaje: “Colombia necesita grandeza, esa de la que siempre hemos carecido como sociedad”.

Cronología del ataque a Miguel Uribe Turbay /Foto: AFP

Publicidad

El mundo de la música no se quedó callado

Desde otro frente artístico, Juanes también compartió su indignación por lo ocurrido: “Como me duele Colombia en este momento... No es justo, no es necesario llegar hasta aquí. Mi solidaridad con Miguel Uribe y toda su familia”, publicó el cantante, reconocido por siempre pronunciarse en momentos clave para el país.

La banda Morat también se pronunció, lanzando un mensaje claro y contundente: “Nada justifica la violencia y como colombianos nuestra historia debería ser siempre lección, nunca predicción”. El grupo bogotano, que ha ganado reconocimiento internacional, dejó clara su posición frente al ataque y al ambiente de tensión que se vive en el país.

Publicidad

Mientras tanto, en el frente médico, se conoció que Uribe Turbay fue trasladado de inmediato a la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Según el alcalde Carlos Fernando Galán, la operación duró cerca de cuatro horas y, aunque el senador logró superarla, su estado continúa siendo crítico.

El atentado ocurrió a plena luz del día y fue grabado en video por varios asistentes. En las imágenes se observa al senador hablando ante los presentes cuando, de un momento a otro, una persona saca un arma y dispara. La escena dejó atónitos a muchos y generó una ola de mensajes de apoyo, tanto dentro como fuera del país.