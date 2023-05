Adriana Bottina rompe el silencio tras mostrada de tet@$% en concierto: "Quise llorar"

La reconocida cantante y actriz Adriana Bottina fue centro de atención en los últimos días debido a un video que captó el justo momento en que uno de sus senos queda completamente descubierto al romperse una tira del brasier.

El hecho se presentó en medio de un concierto en el que la artista realizaba llamativos movimientos; en medio de su show se agacha hacia el piso de la tarima pero el fuerte movimiento termina desprendiendo la tira del brasier e inmediatamente se le sale el seno.

La cantante se percata de la acalorada situación y con total profesionalismo continúa el show intentando tapar su busto con el brazo y el micrófono; esta actitud despertó no solo la pasión de sus fanáticos, sino también admiración por manejar el momento como toda una artista.

Y precisamente sobre este episodio conocimos la versión de la propia cantante quien en entrevista con el programa Kallejiando, de la Kalle, nos reveló detalles de lo ocurrido en el concierto.

En primer lugar Adriana Bottina explicó que fue algo que la tomó por sorpresa y que no lo tenía preparado, por lo que su reacción fue continuar con el show.

"Son momentos en los que uno no puede hacer nada. Uno está concentrado en el show, cantando, lo único que se puede hacer es reírse porque el show debe continuar", expresó la cantante.

Sin embargo reveló que tuvo varias sensaciones y sentimientos mientras continuaba el concierto; pues dijo que aunque en ese momento no podía salir corriendo a esconderse, sí le dieron ganas de llorar al llegar al camerino.

"Yo dije: 'ay Dios mio, qué fue esto'", expresó Bottina quien desatacó que tuvo mucho apoyo en ese momento y que sus amigas inmediatamente llegaron al camerino a abrazarla, pese a que estaban confundidas con lo que había ocurrido.

"Todas mis compañeras salieron a poyarme porque no entendían; la gente gritaba y ellas no sabían qué pasaba, la una decía que había un incendio y la otra decía que yo me había caído... Ya el momento no fue tan duro porque la gente además se solidarizó y dejó de lado el tema de la pocheca por fuera".

Pero además de revelar estos detalles de lo ocurrido detrás del escenario, la cantante aprovechó para hablar de su más reciente lanzamiento musical llamado 'Pal carajo' en el que hace un reconocimiento a las mujeres tildadas de cantaletosas celosas y tóxicas.

"Cuando nosotros estamos inseguras perdemos el norte de la relación, entonces es un llamado a esas mujeres que en ese momento tenemos dos opciones, o aguantarnos esas situaciones o mandarlos pal' carajo", aclaró Adriana Bottina sobre su canción.

Además destacó a las mujeres moteras en quienes también se inspiró para su video musical ya que las considera "mujeres 'de armas tomar' y paradas en su moto y en sus vidas con la capacidad de mandar pal' carajo cuando algo les hace daño".