La mamá de Jessi Uribe no se acuerda del día que nació

Jessi Uribe , uno de los cantantes de música popular más reconocidos en Colombia, ha sido noticia recientemente gracias a una revelación inesperada que tiene que ver con que su madre no tiene certeza sobre su fecha de nacimiento. Este artista, conocido por su talento vocal y su carisma en el escenario, ha generado una sorpresa entre sus seguidores al compartir detalles desconocidos sobre su registro de nacimiento.

Uribe, quien hace poco realizó un exitoso concierto en el Movistar Arena de Bogotá bajo el título 'Palenque', ha abierto una ventana a su vida personal al revelar que existe una confusión en cuanto a su fecha de nacimiento. Según sus propias declaraciones, su madre afirma que él nació el 22 de marzo, pero su registro oficial indica que su mes de nacimiento es en mayo.

Jessi Uribe, en una entrevista exclusiva con Jhon Carrero en La Kalle, reveló porque hay dicha confusión: "Ella dice que yo nací el 22 de marzo, si no que cuando me fue a registrar, fue a registrarme muy tarde, porque mi mamá sufrió de ataques de epilepsia, y pues estando en el parto le dio un ataque de epilepsia y duró mucho tiempo que no pudo ir a registrarme, entonces me registró tarde. Yo nací en marzo y ella me registró en junio, y cuando me registró dice que el man de la registraduría le entendió mal. Yo la molesto y le digo que estaba borracha, pero le entendió que era mayo, por eso hay confusión".

Este inesperado giro en la historia de Jessi Uribe muestra la buena relación que tiene con su mamá, a quien en medio de la entrevista llamó para molestarla y decirle que la amaba. Además de la incertidumbre en torno a su fecha de nacimiento, el cantante revela que su madre no deseaba que siguiera los pasos de su padre, quien era mariachi y estaba inmerso en una vida nocturna asociada al consumo de licor. Esta revelación contextualiza una parte de la vida del artista, mostrando los desafíos y las decisiones que enfrentó desde temprana edad.

Esta nueva información ha generado sorpresa entre los seguidores de Jessi Uribe, quienes muestran interés en conocer más detalles sobre esta particular situación. A pesar de la incertidumbre en torno a su fecha de nacimiento, el cariño y apoyo de sus fanáticos continúan siendo inquebrantables, respaldando la exitosa carrera de este talentoso cantante colombiano.

