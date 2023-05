Maluma cerró con broche de oro el Festival de la Leyenda Vallenata

La edición número 56 del Festival Vallenato llegó a su fin, el evento que rindió honores a Luis Enrique Martínez dejó momentos memorables, artistas de talla mundial como Christian Nodal , Carlos Vives y Maluma dejaron la vara muy alta para la siguiente edición del mítico festival.

Precisamente el exponente del Género urbano Maluma, fue el encargado de cerrar con broche de oro un fin de semana lleno de música y folclor, en el que Valledupar celebró sus costumbres y conmemoró su música e intérpretes.

Sobre las 11:45 p.m. del domingo 30 de abril, la estrella mundial de música urbana se subió al escenario, con un vestuario dorado y trenzas, para interpretar 'Hawai' uno de los éxitos actuales con el que el antioqueño se puso número uno en las listas de música a nivel mundial, incluso tiene una versión en colaboración con el cantante canadiense The Weeknd.

El show del artista continuo con sus canciones más conocidas, subiendo la temperatura de todos los asistentes, sobre todo las mujeres. En un momento una persona del público le arrojó al escenario un sombrero vueltia'o, icono de la costa caribe.

El cantante lo tomó e indicó que: “Ahora que tengo puesto este sombrero debo cantar temas de artistas que han sido una gran influencia para mí como Silvestre Dangond, Carlos Vives y Felipe Peláez”, rindiendo homenaje a estos exponentes vallenatos que intentan preservar la cultura colombiana.

La presentación del antioqueño fue todo un éxito, a pesar de que muchos no estaban de acuerdo con que hiciera parte del festival, alegando que no tenía nada que ver con el género vallenato, aun así dejó claro que lo importante era sentirse orgullosos de ser colombianos: “Era un sueño estar aquí en el Festival Vallenato, es la primera vez que me presento aquí, siempre lo quise y estoy feliz, quiero que todos celebremos y estemos orgullosos de ser colombianos”.

“Estar aquí es un sueño cumplido. Estemos orgullosos de haber nacido aquí. Te amo Colombia”, dijo @maluma con sombrero puesto en el cierre del 56 Festival de la Leyenda Vallenata. #Maluma #Vallenato #FestivalVallenato @mincultura pic.twitter.com/xN0Hcxowdn — Festival Vallenato (@FESVALLENATO) May 1, 2023

