Marc Anthony y la perdida que lo inspiró a cantar y ayudar a los demás

Uno de los cantantes de salsa más reconocidos a nivel mundial es Marc Anthony , quien ha logrado llegar a todos los rincones del mundo con su música, con la que ha formado una fortuna y le ha servido para ganarse el título de 'El rey de la salsa'.

Aunque Marco Antonio Muñiz, nombre de pila del cantante, nació en Estados Unidos , sus raíces boricuas lo llevaron a desarrollar sus habilidades para el canto y para interpretar de manera única uno de los géneros más representativos de la música latina.

Sin embargo, la fama y los lujos que vinieron después no han podido borrar un recuerdo doloroso que lo perseguirá hasta sus últimos días. Tiene que ver con la muerte de su hermana Maribel, quien a sus 9 años padeció de una agresiva enfermedad, la cual acabó con su vida a temprana edad.

Marc era tan solo un niño, pues es el menor de ocho hermanos, por lo que este fatal evento marco un antes y un después para su vida, dándole ese 'Don' para cantar canciones llenas de ritmo y sentimiento. Esto se pudo ver en una presentación del puertorriqueño en el Radio City Hall, en Nueva York, donde rompió en llanto al interpretar la canción 'Tu recuerdo', tema que le dedicó a su hermana.

Incluso esto lo persiguió años después cuando ya tenía un hogar con la también artista Jennifer López, quien en algún momento contó la angustiosa anécdota cuando uno de sus bebés se enfermó: "Solo recuerdo ese sentimiento. Si algo anda mal con la bebé, voy a morir. Recuerdo mirar a Marc y pensar: 'Deberíamos llamar al médico'. Entré un poco en pánico. Estábamos pensando: '¿Alguien la dejó caer cuando no estábamos mirando? Solo recuerdo mirarlo y decirle: ‘Si este bebé, si Emme no va a estar bien, yo no voy a estar bien".

Por fortuna el bebé no padecía de ninguna enfermedad, pero este capítulo lo hizo recapacitar, razón por la cual decidió usar su dinero y su fama para que muchas personas puedan acceder a mejores atenciones médicas.

