Morat confirma concierto en Medellín para julio de 2024

La banda Morat confirmó este jueves que actuará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín el 13 de julio de 2024, fecha que se suma a los dos conciertos que los colombianos darán en Bogotá.

Durante los últimos días, la banda ha colocado murales y letreros gigantes en Medellín con la palabra “volvemos”, creando el misterio y curiosidad en sus fanáticos, como ya lo hizo en la capital.

Según un comunicado de la oficina de prensa Gus Rincón, prometen “ofrecer una actuación vibrante” en este concierto y crear una “experiencia emocionante que perdurará en el corazón de todos los asistentes”.

Hasta el momento, solo habían confirmado conciertos en Bogotá los días 6 y 7 de julio en el estadio El Campín, en el que será el primer concierto en la mayor plaza de su ciudad, pero ahora suman una nueva fecha en la capital antioqueña para todos sus seguidores.

Los bogotanos volverán a llevar sus éxitos como "506", "Cómo te atreves", "No se va" o "Besos en guerra", que comparten con Juanes, con quien se subieron al escenario el pasado año en Medellín.

Los boletos de la primera fecha en El Campín se agotaron en menos de cuatro horas, razón por la cual anunciaron la segunda fecha.

Los fans de Medellín tendrán que esperar hasta el 8 de junio de 2024 para poder acceder a la preventa de las entradas, y la venta general sucederá el día 10 de ese mismo mes

La banda anunció a principios de septiembre el lanzamiento del tour mundial llamado 'Si ayer fuera hoy' con el que visitarán Estados Unidos, Colombia, España, Venezuela, Ecuador, México, República Dominicana, Uruguay, Argentina y Chile.

Así presentarán lo que anuncian como su “nueva era musical”, tras presentar su primera canción en inglés "Someone I Used To Know" en colaboración con James TW, que ya cosecha 2 millones de visualizaciones en Youtube.

