Quiénes son 123 Andrés, el dúo colombiano que ganó Grammy

En un mundo donde la música se convierte en un puente entre culturas y generaciones, el dúo colombiano 123 Andrés, conformado por Cristina Sanabria y Andrés Salguero, se ha destacado por su invaluable aporte al universo de la música infantil. Su más reciente trabajo, "We Grow Together", no solo ha capturado la esencia de la niñez a través de ritmos vibrantes y letras significativas, sino que también ha sido reconocido con el prestigioso premio Grammy al Mejor Álbum de Música Infantil.

Este álbum es una celebración de la diversidad musical, integrando géneros como el Ska, el pop, ritmos tropicales y el rock, cada uno cuidadosamente seleccionado para resonar con la audiencia infantil. Las canciones de 123 Andrés van más allá de la simple diversión; abordan temas cruciales como el desarrollo infantil, la autoestima y la perseverancia, convirtiéndose en herramientas educativas que promueven valores como la convivencia armónica.

Lo que distingue a "We Grow Together" es la colaboración con expertos en educación y psicología infantil, una decisión que permitió al dúo crear letras que hablan directamente a los niños, empoderándolos y fomentando una actitud positiva hacia los desafíos de la vida. Esta colaboración entre música y educación es lo que ha llevado al dúo a ganarse el corazón de niños, padres y educadores alrededor del mundo.

La consagración en los Grammy no solo es un reconocimiento a su talento y dedicación, sino también un homenaje a sus raíces colombianas, que han sido fuente de inspiración y enseñanza para el dúo. En sus palabras de agradecimiento, 123 Andrés remarcó la importancia de Colombia en su viaje musical, agradeciendo a todos aquellos que han sido parte de su historia, desde maestros hasta los más pequeños fanáticos.

Historia de encuentro y pasión compartida de 123 Andrés

La historia de Cristina y Andrés es tan única como su música. Su encuentro en una fiesta en Kansas City marcó el inicio de una aventura conjunta en la música y la vida. Andrés, con una base académica en Bogotá y estudios avanzados en Estados Unidos, y Cristina, criada en este último país y dedicada a la enseñanza, encontraron en la música infantil no solo una carrera sino una vocación.

Por lo demandante de su trabajo y de su carrera y las constantes giras, han tomado la decisión consciente de no tener hijos, enfocando toda su energía y amor en la creación de música que toca y transforma vidas.

El dúo 123 Andrés es un testimonio vibrante de cómo la música puede ser una fuerza transformadora, educando y entreteniendo al mismo tiempo.

Su compromiso con la creación de contenido significativo y su habilidad para conectar con su audiencia a través de la diversidad cultural y musical les ha valido un lugar especial en el mundo de la música infantil. Con "We Grow Together", han creado no solo un álbum, sino un legado de alegría, aprendizaje y amor por la música que trasciende fronteras.

