Así fueron encontrados los cuerpos sin vida del actor Gene Hackman y su esposa

El actor Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, fueron hallados sin vida en su residencia de Santa Fe, Nuevo México, durante la madrugada de este lunes. La noticia fue confirmada por el sheriff del condado, Adan Mendoza, quien indicó que hasta el momento no hay indicios de que la causa del fallecimiento haya sido violenta. Junto a la pareja, también se encontró sin vida al perro de la familia.

Las autoridades llegaron al domicilio tras recibir una llamada de emergencia. Al ingresar a la vivienda, confirmaron el deceso de Hackman, de 94 años, y de su esposa, de 61. Aunque las circunstancias exactas aún no han sido reveladas, los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Ciencias Forenses de Nuevo México, donde se realizarán las autopsias correspondientes.

Eugene Allen Hackman, conocido artísticamente como Gene Hackman, nació el 30 de enero de 1930 en San Bernardino, California. A lo largo de su carrera, se consolidó como una de las figuras más importantes de Hollywood, obteniendo dos premios Óscar por sus interpretaciones en 'The French Connection' (1971) y 'Unforgiven' (1992). Su filmografía incluye más de 80 producciones, destacándose en papeles emblemáticos como 'Superman' (1978), 'The Firm' (1993) y 'Enemy of the State' (1998).

Publicidad

Pese a su éxito en la industria cinematográfica, Hackman decidió retirarse en 2004, alejándose de los reflectores para dedicarse a la escritura y la pintura en Santa Fe, donde vivía con su esposa desde hace varios años. Betsy Arakawa, pianista y empresaria, estuvo casada con el actor desde 1991 y lo acompañó en su retiro de la vida pública.

¿En qué van las investigaciones?

Publicidad

El fallecimiento del actor ha causado conmoción en la comunidad cinematográfica y entre sus seguidores, quienes lo recuerdan como uno de los intérpretes más versátiles de su generación . Desde que se dio a conocer la noticia, distintas personalidades del cine han expresado su pesar y reconocimiento a la trayectoria de Hackman.

Las autoridades continúan investigando los hechos, y se espera que en los próximos días se revelen detalles sobre las causas del fallecimiento. Mientras tanto, el mundo del cine despide a una de sus leyendas, cuyo legado permanecerá en la historia de la industria.

Puedes ver | Así fue como cayó hombre con ‘narcopeluca’; rayos x lo delató