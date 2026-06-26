Cómo votar en ‘A Otro Nivel’: link oficial y paso a paso para elegir a tu ganador

La competencia musical de A Otro Nivel llega a su clímax este viernes 26 de junio de 2026. Tras una semifinal intensa celebrada el 25 de junio, la producción de Caracol Televisión definió a los dos grupos que se disputarán el título de la temporada, Cola de Lagarto y The Beat Voice.

En la Gran Final se enfrentarán dos estilos y formaciones distintas que lograron superar etapas críticas de la competencia, incluyendo "Las Sacudidas" y los exigentes retos de presentaciones en exteriores.

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Por un lado, llega el grupo femenino Cola de Lagarto, integrado por las cantantes Luixa, Alana, Sasha Aya y Camila Cano. Sus contendientes serán el cuarteto masculino The Beat Voice, conformado por Daniel Rian, Iván Pallares, Alejo Arante y Bipo.



Ambos grupos se consolidaron como los participantes más fuertes del certamen, demostrando su versatilidad técnica y presencia escénica en cada gala del programa.

Guía paso a paso: Cómo votar en la Gran Final de ‘A Otro Nivel’

Cristina Hurtado al finalizar las semifinales anunció oficialmente que las votaciones ya se encuentran abiertas para que el público colombiano sea el encargado de elegir al mejor grupo musical del país en A Otro Nivel. Para registrar su apoyo, los televidentes deben seguir este procedimiento digital:

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Ingresar al sitio oficial: Debe dirigirse al portal de votación habilitado por el canal: https://vota.caracoltv.com/votacion/encuesta.

Validación de correo: Escriba su dirección de correo electrónico. El sistema enviará un código de verificación que deberá ingresar en la página para continuar.

Registro de datos: Es necesario completar un formulario con información básica que incluye nombres, apellidos, ciudad de residencia, número de celular y tipo de documento de identidad.

Autorización: El usuario debe aceptar la política de tratamiento de datos personales de la compañía.

Elección: Seleccione a su participante favorito entre Cola de Lagarto y The Beat Voice, y confirme su voto.

¿Cuáles son los premios de esta temporada de A Otro Nivel?

El grupo que resulte ganador de esta edición no solo obtendrá el reconocimiento del público, sino que se llevará un millonario premio de 600 millones de pesos y la firma de un contrato con Caracol Televisión.

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Para amenizar la jornada definitiva, la producción confirmó un show musical que contará con la participación de figuras como Gian Marco, Felipe Peláez y Kike Santander, quienes acompañarán el desenlace de la competencia.

La emisión de la Gran Final de 'A Otro Nivel' se transmitirá este viernes a las 8:00 p. m., inmediatamente después de la emisión central de Noticias Caracol. Además, los seguidores del formato pueden revivir los momentos más destacados de la temporada a través de los canales digitales oficiales.