Cuba Gooding Jr., ganador de Premio Óscar, será estrella del Smartfilms Fest 2025

El actor estadounidense Cuba Gooding Jr., galardonado con el Premio Óscar a Mejor Actor de Reparto en 1997 por su icónica interpretación de Rod Tidwell en Jerry Maguire, fue confirmado como el invitado de honor para la undécima edición del Smartfilms Summit Fest 2025.

Este evento, consolidado como el festival de cine realizado con dispositivos móviles más grande e inclusivo a nivel mundial, se llevará a cabo en la capital colombiana del 26 al 28 de septiembre.

La presencia de Gooding Jr. representa un hito para el festival y busca fortalecer la conexión entre el cine tradicional y las nuevas tecnologías audiovisuales.

El actor, también recordado por sus versátiles actuaciones en películas como Hombres de Honor, no solo asistirá como invitado, sino que tendrá un rol activo: ofrecerá una charla magistral dentro del Summit Academy y formará parte del jurado principal del Gran SMARTFILMS®.

Su participación es vista como una fuente de inspiración para miles de creadores emergentes. En palabras de Yesenia Valencia, directora de Smartfilms Colombia, la visita de un artista de su talla es "un mensaje poderoso para los jóvenes que cada año sueñan con contar sus historias a través de un celular".

¿Dónde será el Smartfilms Summit Fest 2025?

El festival se desarrollará en el Centro Comercial BIMA y en las salas de Cinemas Procinal, ofreciendo una experiencia integral que fusiona cine, tecnología e innovación. La agenda se divide en varios componentes clave:



Summit Academy: Un espacio de reflexión sobre las tendencias de la industria audiovisual bajo el lema “Que lo artificial no te quite lo inteligente”. Aquí es donde Gooding Jr. compartirá su experiencia con los asistentes.

Un espacio de reflexión sobre las tendencias de la industria audiovisual bajo el lema “Que lo artificial no te quite lo inteligente”. Aquí es donde Gooding Jr. compartirá su experiencia con los asistentes. Summit Short Films: Se estrenarán simultáneamente en diez salas los cortometrajes que sean elegidos. La convocatoria nacional incluye categorías patrocinadas como Profesional DITU y Aficionado Proquident, además de otras como Musical Frisby, REDvolucionarias TIC, SmarTIC Incluyente y Spot Mascotas NutreCAN, entre otras.

Se estrenarán simultáneamente en diez salas los cortometrajes que sean elegidos. La convocatoria nacional incluye categorías patrocinadas como Profesional DITU y Aficionado Proquident, además de otras como Musical Frisby, REDvolucionarias TIC, SmarTIC Incluyente y Spot Mascotas NutreCAN, entre otras. Summit Music y Summit Market: La programación se complementa con un escenario que une música y cine a través de conciertos y la tradicional Fiesta Magenta, una fiesta silenciosa. Paralelamente, el Summit Market será un espacio de interacción con marcas aliadas y experiencias tecnológicas.

El evento culminará el 30 de septiembre con la Gran Gala de Premiación en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

En esta ceremonia, donde se entregarán más de 220 millones de pesos en premios, Cuba Gooding Jr. será el invitado de honor en la alfombra roja.

La gala será transmitida por Canal Capital, permitiendo que el público de todo el país siga de cerca el reconocimiento al talento que se atreve a hacer cine con un celular.

