Cuba Gooding Jr, ganador de Premio Óscar, será estrella del Smartfilms Fest 2025

Cuba Gooding Jr, ganador de Premio Óscar, será estrella del Smartfilms Fest 2025

El aclamado actor ganador de un premio Óscar participará como jurado y conferencista en la undécima edición del festival de cine hecho con celular más grande del mundo en Bogotá.

Foto: Montaje creado por La Kalle / Foto tomada de DITU, Smartfilms y redes de Cuba Gooding Jr.
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 02:31 p. m.

