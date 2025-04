Cristiano Ronaldo debuta en el cine, ¿se acerca su retiro del fútbol?

Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas más grandes de la historia, sorprendió nuevamente al mundo este viernes 11 de abril al anunciar su incursión en la industria cinematográfica.

A sus 40 años y aún activo , el astro portugués reveló que fundó una productora independiente de cine llamada UR-MARV, en colaboración con el reconocido cineasta británico Matthew Vaughn, director de éxitos como 'Kingsman', 'X-Men: First Class' y 'Kick-Ass'.

El anuncio despertó de inmediato especulaciones sobre un eventual retiro de las canchas, aunque Ronaldo no confirmó si este significará el final de su carrera futbolística. Por el contrario, reiteró que seguirá compitiendo mientras su cuerpo y su motivación se lo permitan.

"Mientras me sienta bien física y mentalmente, seguiré. El día que ya no lo esté, me retiraré", había dicho el delantero portugués en declaraciones pasadas.

La nueva aventura empresarial lleva el nombre UR-MARV, una fusión entre 'United Risk' (nombre anterior del estudio) y Marv Studios, la firma que lidera Vaughn.

La iniciativa busca ser un puente entre el cine tradicional de autor y las nuevas tecnologías de producción audiovisual. Según los socios, el estudio apostará por una narrativa que conserva la esencia del cine clásico pero con herramientas del futuro.

En un comunicado difundido por medios internacionales, Cristiano Ronaldo aseguró que este proyecto representa una forma de reinvención y también una oportunidad para contar historias de impacto global.

Se especula incluso que una de las primeras producciones podría ser un documental sobre su vida y carrera, aunque esto aún no ha sido confirmado oficialmente.

El interés de Ronaldo por el mundo del entretenimiento no es nuevo. En años anteriores, expresó su deseo de estudiar actuación una vez finalice su carrera deportiva. Además, ya participó en campañas publicitarias de gran escala, produciendo contenidos audiovisuales y es el rostro de importantes marcas a nivel mundial.

El futuro de Cristiano Ronaldo en el fútbol

Pese a esta incursión en Hollywood, el portugués mantiene viva su pasión por el fútbol. Actualmente milita en el Al-Nassr de Arabia Saudita , donde firma una actuación destacada desde su llegada. Su contrato sigue vigente y su rendimiento, aunque con los años a cuestas, continúa siendo competitivo.

En varias ocasiones, mencionó su deseo de compartir vestuario con su hijo Cristiano Jr. , quien también avanza en las divisiones juveniles del fútbol internacional. Ese objetivo personal podría ser la última motivación que lo mantenga dentro de las canchas antes de colgar oficialmente los guayos.

Con este anuncio, Ronaldo se suma a la lista de deportistas de élite que trascienden su disciplina para incursionar en otras industrias, desde el cine hasta los negocios. Lejos de un adiós definitivo, su nueva etapa parece más bien una evolución natural de quien ha sabido liderar dentro y fuera del campo.

