A Amanda Miguel la robaron en Medellín; hasta la ropa se la quitaron

La reconocida cantante argentina Amanda Miguel, de 68 años, vivió un lamentable incidente en el Aeropuerto Internacional José María Córdova.

La artista, que se encontraba en Colombia para una serie de presentaciones, sufrió el robo de su equipaje, un hecho que ella misma denunció a través de sus redes sociales.

Con más de cuatro décadas de trayectoria musical, Amanda expresó su consternación por lo sucedido, destacando que en sus 45 años de carrera nunca había experimentado algo similar.

“En el aeropuerto de Medellín, Colombia, me robaron mi maleta. ¡Ojo! Qué mal estamos, por Dios. En 45 años de carrera jamás me había sucedido algo así. Horrible acto”, comentó la cantante en una publicación de Instagram.

Amanda Miguel, quien se nacionalizó mexicana, ha sido una figura constante en la música latinoamericana y su experiencia en el país siempre había sido positiva. Sin embargo, este incidente dejó una mancha en sus memorias.

La noticia del robo no tardó en generar reacciones. Muchos de sus seguidores colombianos se volcaron a las redes sociales para expresar su apoyo y disculpas, lamentando que unos pocos individuos pudieran manchar la imagen de un país que generalmente la ha recibido con los brazos abiertos.

Este episodio no solo afectó la logística de su espectáculo, sino que también obligó a la cantante a buscar vestuario nuevo a último momento.

Pese a ello, Amanda Miguel demostró su profesionalismo al presentarse en el Plancha Fest, evento realizado en el Centro de Espectáculos La Macarena, donde interpretó con pasión sus clásicos temas como'Él me mintió' y 'Ámame una vez más'.

Durante su concierto, la artista compartió con el público lo sucedido con su equipaje.

“Qué bueno que les guste, porque lo más importante no es la ropa ni la maleta. Pero tenía un montón de cosas en mi maleta, carajo. La gente de inmigración me está ayudando porque ya parece que saben quién se la robó. Primera vez en 45 años que me pasa algo así, ni modo, y lo que les quiero decir es que la vida es hermosa. Esta ropa me la puse, pero lo que más importa es mi voz”, dijo emocionada en el escenario.

Este desafortunado suceso pone en evidencia las fallas de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Medellín y plantea interrogantes sobre la logística y el control en una terminal aérea tan importante.

A pesar de la adversidad, Amanda Miguel se sobrepuso y logró entregar una presentación memorable, confirmando que, aunque el vestuario pueda cambiar, su voz y talento siguen siendo inalterables.

