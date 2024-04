La empresaria y modelo web Aida Cortéses una de las mujeres más conocidas en Colombia y destacada como una persona completamente arriesgada a probar nuevos mundos, siempre y cuando la hagan sentir cómoda y que además le generen ganancias económicas.

Pues no es un secreto que la mujer, a sus 28 años, ya es todo un éxito en redes sociales donde se ha dado a conocer en medio de un mundo bastante señalado en la sociedad; sin embargo, para ella laweb fue la oportunidad de generar ingresos desde la comodidad de su "casa" y sin tener contacto con personas.

Y al ser una de las mujeres que más llama la atención en millones de internautas, la tuvimos como invitada especial en el programa El Klub, de La Kalle, donde nos contó sin tapujos todos los detalles de la industria en la que ha trabajado y además nos mostró otras facetas desconocidas de su vida como su maternidad, y el talento para el canto.

Aida Cortés comenzó hablándonos que sus inicios se dieron en el mundo webcam a raíz de lo que llamó "una equivocación", pero que pronto dio un salto gigante cuando pasó a la plataforma Onlyfnas donde su éxito creció aún más.

Aida Cortés en La Kalle Foto: La Kalle y @aidacortez8

Pero la joven fue clara en exponer que su vida ya no gira únicamente es tes tipo de trabajo, pues ha sabido sacarle tanto el jugo que además ha escrito dos libros educando sobre este mundo que aún resulta un Tabú en Colombia e incluso, en su mas reciente escrito enseña a las personas a realizar este trabajo de la mejor forma y creando un vínculo de empatía con los usuarios que llegan a ellas a través de internet.

Nicolás Arrieta me cae mal: Aida Cortés

En medio de la entrevista con Jhovanoty y los demás integrantes de El Klub, la modelo y empresaria expuso con sinceridad sus sentimientos hacia el creador de contenidos Nicolás Arrieta, de quien confesó que le cae mal.

"Me cae mal este nene que es de Bogotá. Un niño que no hace nada, solo habla mal de los demás", expresó Cortés quien inmediatamente aclaró que se trata de Nicolás Arrieta.

Y tras algunos comentarios de los presentadores y humoristas la joven señaló lo que piensa del creador de contenidos que, incluso, en alguna oportunidad tuvo un encuentro de boxeo con La Liendra, para limar asperezas.

Ese hombre no tiene vida, no sé qué tiene en su mente, solamente habla mal de los otros y sin informarse que es peor. Nicolás Arrieta, qué hombre tan pesado, me cae mal Aida Cortés

Tras estas declaraciones el humorista Jhovanoty bromeó diciendo que Nicolás Arrieta estaba en línea escuchándola ante lo que ella respondió que no le preocupaba y que si lo tuviera en frente le diría: "Oye, me caes tan mal, eres tan vacío. Nada más te conozco porque hablas mal de otros, pero no sé ni siquiera qué haces por tu vida o a qué te dedicas".

Por último Aida Cortés contó que el creador de contenidos ha hablado mal de ella y que lo considera una persona desagradable porque "se esconde detrás de un personaje para hablar mal de todo el mundo".

Entrevista a Aida Cortés en El Klub

La empresaria y modelo web dio sus declaraciones sobre Nicolás Arrieta exactamente en el minuto 1:42:00 de la entrevista y puedes revivirlo a continuación.