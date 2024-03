Aida Victoria Merlano conmovió con emotivo mensaje sobre el Alzheimer

Aida Victoria Merlano es una de las creadoras de contenido más reconocidas en las redes sociales, gracias a varias características que la han hecho resaltar en internet, entre las que destacan su belleza física, la forma en la que argumenta sus ideas y alguna que otra polémica.

Sin embargo, lo que la volvió a viralizar fue un emotivo mensaje con el que mostró una de las facetas que la caracteriza, al mostrarse de una manera más personal, contándole a sus seguidores una de las tristezas que inunda su vida.

La barranquillera subió a su cuenta oficial de Instagram un video en el que no solo habla de su infancia, mostrando fotos antiguas de cuando era apenas una niña, sino que es un metraje dedicado a una persona muy importante para ella, una de las personas que la formó desde pequeña, se trata de su “mami Miriam”.

En el video, la creadora de contenido empieza contando que suele visitar a estas personas importantes para ella, pero Miriam tiene Alzheimer y la última vez que la visitó, todo había empeorado: "Como no puedo huirle a esto que tanto me duele, esta ha sido mi manera de canalizarlo”, dijo Merlano.

Mientras mostraba el momento en el que llegó a verla y no la reconoció debido a su enfermedad, provocando las lágrimas en Aida victoria, le dedicó unas emotivas palabras que conmovieron a sus seguidores: “Mami Miriam, hoy volví a la casa y no te vi, te busqué y fui a tus ojos, pero ya no te encontré”.

Como era de esperarse, sus seguidores le dejaron mensajes de apoyo y empatizaron con su dolor: “Te busqué y fui a tus ojos, pero ya no te encontré. Se me rompió el corazón”, “Me encanta cuando muestras este lado tuyo”, “Waooo este video lo sentí y lloré, me hiciste recordar a mi abuela que recién se me fue”.

