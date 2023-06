Aida Victoria muestra lo rara que se ve sin diseño de sonrisa: "Parezco una niña"

Aida Victoria Merlano, se convirtió en una figura pública bastante reconocida en Colombia por diferentes aspectos, aunque sin duda alguna uno de ellos fue su gran belleza y como hablaba sobre algunos temas que eran todo un tabú en las redes sociales, en las que creció de una forma potencial.

Por tal razón, se le han visto constantes cambios en su cuerpo, los cuales han sido bastante asertivos, pues ayudaron a resaltar la belleza con la que ya contaba. Uno de ellos significó el diseño de sonrisa que le hacía ver una dentadura más grande, totalmente blanca, que la acompañó por un largo tiempo hasta hace poco, puesto que decidió retirárselo.

A pesar de que se desconocen las razones de su decisión, la creadora de contenido no mantuvo la intriga de la apariencia de su nueva sonrisa y decidió mostrarlos a través de un video que comenzó confesando: "Me siento muy rara sin diseño, dije rara, no fea". Luego de mostrar su dentadura, pudo notarse que aún seguía teniendo unos lindos dientes, aunque un poco más pequeños.

Además, comentó que la hacían parecen como toda una niña, la cual estaba endeudada con el Icetex en modo de broma; frente a esto, muchos le comentaron que efectivamente tenía una sonrisa divina y que no necesitaba realizarse procedimientos estéticos costosos que a la final podían traer consecuencias a su salud y finalmente no los necesitaba.

Aunque la barranquillera no ha confirmado si se volverá a hacer otro procedimiento, muchos afirman que les encanta ver una imagen tan natural de ella misma e incluso le preguntaron si se había realizado otro arreglo, puesto que su nueva imagen la hacía ver mucho más tierna y joven, aunque esto también causó controversia por comentario realizó otra creadora de contenido.

